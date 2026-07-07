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越南全国学生自2029-2030学年起免费使用教科书

越南政府刚于2026年7月3日颁布第271/2026/NĐ-CP号议定，规定免除普通教育教科书费用以及高等教育和职业教育机构中国防安全教育课程的学费和教材减免政策。

越南全国学生自2029-2030学年起免费使用教科书。图自越通社
越南全国学生自2029-2030学年起免费使用教科书。图自越通社

越通社河内——越南政府刚于2026年7月3日颁布第271/2026/NĐ-CP号议定，规定免除普通教育教科书费用以及高等教育和职业教育机构中国防安全教育课程的学费和教材减免政策。

根据该议定，教科书免费政策采用借阅—归还模式，实现教材多次循环使用，以节省财政支出、减少浪费并保护环境。

免费使用的教科书名录由越南教育与培训部部长决定，在全国范围内统一使用。

适用对象包括就读于教育与培训部所颁布各教育项目的学生，涵盖中小学教育项目、初中和高中阶段的继续教育项目以及扫盲教育项目。

根据规定，每学年或学期初，每名学生可借阅一套与所学课程相匹配的完整教科书。学年或学期结束后，学生有责任将教科书归还学校图书馆，以供后续年级继续使用。

对于转校学生，须在原校办妥转学手续前将所借教科书全部归还。接收学校有责任在学生入学后立即为其安排补借教科书，确保学习不中断。

该议定同时规定，教育机构负责组织教科书的借阅、回收、盘点和保管工作。管理工作通过登记编号系统或图书馆管理软件进行，并每年定期盘点以确定补充需求。

此外，国家鼓励发展电子教科书和各种数字学习资料供应形式，为学习者创造便利条件，满足教育数字化转型的要求。

根据路线图，自2029-2030学年起，全国范围内所有学生将享受教科书免费政策。鼓励有能力平衡财政收支或可调动社会化资源的地方提前实施，优先考虑边境、海岛、少数民族地区、山区及经济社会条件特别困难的地区。

对于少数民族语言教科书，免费提供时间将按照政府关于在普通教育机构和继续教育中心教授少数民族语言和文字的相关规定另行执行。（完）

越通社
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