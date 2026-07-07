宣光省努力缩小少数民族妇女数字鸿沟

越通社宣光——在数字化转型进程中，宣光省妇女正逐步转变思维，积极将技术应用于生产、经营和日常生活。从数字技能培训班到数字平台经营活动，许多会员已掌握技术，为经济发展和推动基层数字化转型作出贡献。



对于广大农村地区妇女，特别是少数民族妇女而言，接触数字技术曾因技能有限、设备不足和心理顾虑而面临诸多困难。为缩小数字鸿沟，宣光省各级妇联组织与有关部门配合在基层开设了多期培训班，引导会员使用智能手机，安装和利用在线公共服务、数字银行、VNeID应用程序以及网络安全防护技能。



与此同时，许多女性企业家、合作社负责人和会员已大胆应用数字技术发展生产经营。通过拍摄视频、直播带货、建立社交媒体渠道和参与电商平台，许多农产品、药材和地方特产得到了广泛推广，销售市场不断拓展。

宣光省平安乡方朗（Phiêng Luông）村冯氏未女士表示，意识到线上买卖的需求日益增长，她主动学习如何在社交平台上制作内容来推介本地产品。她认为，在数字空间推广不仅让更多人了解当地的产品，还为当地群众创造了就业机会，提高了收入。

宣光省妇女参加技术培训班。图自越通社

宣光省妇女不仅将数字技术应用于生产经营，还在日常生活中形成了使用数字工具的习惯。在农村集市、街头小摊等地方，二维码非现金支付日益普及，为交易和开支管理带来了便利。



宣光省永遂乡昆酿村妇联主席谭氏恒表示， 该协会已建立一套数字化转型模式，旨在帮助会员掌握了基本数字技能并将其应用于实践。本着"挨家挨户上门引导"的方针，各级妇联组织在社区数字技术小组中发挥了骨干作用。



宣光省妇联常务副主席赵氏情表示，数字化转型正被各级妇联确定为提升活动质量的核心任务。特别是在组织机构调整后，优先推进数字技术在运营、管理和任务执行中的应用，有助于提高各级妇联的活动效率。



主动学习和提升数字技能正帮助宣光省妇女转变思维方式，增强适应新发展要求的能力。妇女们不仅为家庭经济发展作出贡献，还成为向社区传播数字化转型的积极力量，为地方数字政府、数字经济和数字社会建设进程贡献力量。（完）