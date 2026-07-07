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越南的温暖 点亮拉瓜伊拉的寒夜

在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德海滩岸边，一顶顶临时搭建的绿色防水篷布下，今夜的海浪声似乎比往常更加低沉。它不再是昔日旅游胜地轻柔悦耳的背景音，而更像是在提醒人们那个地面剧烈震动的夜晚。

向地震灾民临时安置点运送生活必需品和食品。图越通社发
向地震灾民临时安置点运送生活必需品和食品。图越通社发

越通社河内——在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德海滩岸边，一顶顶临时搭建的绿色防水篷布下，今夜的海浪声似乎比往常更加低沉。它不再是昔日旅游胜地轻柔悦耳的背景音，而更像是在提醒人们那个地面剧烈震动的夜晚。

那场席卷拉瓜伊拉的地震，不仅摧毁了钢筋混凝土建筑，也打破了陌生人与陌生人之间的界限。在最黑暗的日子里，当电力中断、商店全部关闭时，支撑着人们坚持下去的，唯有彼此之间的守望与分享。

在一处临时安置营里，六十多岁的罗莎正蹲在柴火灶前忙碌着。她居住了半辈子的房子已化为废墟，眼前这口被砸得变形的铝锅，是她从瓦砾中找回来的少数家当之一。锅里煮的不再是平日的燕麦粥，而是越南救援队当天上午送来的“好好”方便面。

“我们失去了房子，但没有失去彼此。”罗莎一边搅拌着锅里的方便面，一边轻声说道。跳动的火光映照着她布满皱纹的脸庞。“就像卡洛斯家刚找到一点干净的水，他自己还没喝，就先分给了隔壁孩子们。在这里，一块面包也会掰成两半。”

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向地震灾民临时安置点赠送生活必需品和食品。图：越通社发。



几米之外，她提到的年轻人卡洛斯正和另外两名男子一起，用捡来的木板加固临时帐篷。他的双手布满划伤，伤口还未愈合——那是前几天彻夜协助救援队徒手清理废墟时留下的。当被问及为何已筋疲力尽却仍不肯停下时，卡洛斯只是淡淡一笑：“前几天，我的一条腿被压在倒塌的墙体下面，正是几位来自越南、素不相识的救援人员徒手搬开石块，把我救了出来。现在我还有力气，就应该为大家做点事情。”

此刻，拉瓜伊拉的人情温暖，并不体现在豪言壮语里，而是藏在一个个细微的举动之中。那是两位刚刚失去亲人的妇女无声而紧紧的拥抱；是帐篷里腾出的一小块地方，让给几天前才刚刚生下孩子的年轻母亲；也是几个孩子把沾满灰尘和石灰的糖果掰开分享，脸上依旧绽放着笑容。

夜幕降临，黑暗再次笼罩拉瓜伊拉残破的街区。然而，在一顶顶简陋的临时帐篷中，一堆堆柴火仍在静静燃烧。灾难或许能够摧毁最坚固的钢筋混凝土，却无法击垮人性的善良，也无法熄灭彼此守望相助的力量。他们正靠着一双双紧紧相握的手，携手走过生命中最漫长的黑夜。（完）（越通社记者非雄委内瑞拉报道)

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