越南资本市场的转折点

越通社河内——越共中央政治局关于外资经济发展的第10-NQ/TW号决议明确了"越南证券市场力争在2030年前获得MSCI市场分类评级机构升级"的目标。这是越南建设一个足够强大、安全且有吸引力的证券市场的基础，使其成为服务实体经济的主渠道融资平台。



据越南国家证券委员会称，截至目前，证券市场发展战略的多项重要目标已经实现或已接近达成。



持续完善法律框架



截至2026年5月底，证券交易账户数量超过1300万个，远远超过了《证券市场发展战略》中设定的到2030年达到1100万个账户的目标。国内个人投资者继续发挥主导作用，超过13%的人口持有证券账户。股票市场市值超过1060万亿越盾，流动性维持在高位，位居东盟领先行列。



评级机构FTSE Russell已确认将于2026年9月将越南从前沿市场升级为次级新兴市场，此前越南已连续多年被列入观察名单。越南股票纳入富时指数体系将于2026年9月启动，并预计于2027年9月完成。



财政部副部长阮德智表示，在完成2026年FTSE升级目标后，越南证券市场下一个目标是按照MSCI更高标准获得升级，重点在于境外投资者的市场准入能力。这要求在技术基础设施、外汇和外国人持股比例上限等方面进行更为深入的改革。



越南国家证券委员会副主任裴黄海表示，该机构正在起草《证券法》若干条款修订补充法案，重点围绕三方面内容，包括继续简化经营投资条件和行政审批事项；为符合国际金融市场发展趋势的新模式补充法律依据；修订关于电子交易、证券经营机构活动、投资基金等相关规定。《证券法》修正案草案预计提请国会第二次会议（2026年10月）审议。



境外间接投资资本的"助推器"



第10-NQ/TW号决议提出了一系列根本性任务和解决方案，包括同步完善证券市场、债券市场、中介机构发展制度；在市场准入能力、商品供给质量和多样化、信息透明度、系统安全和投资者合法利益保护等方面进行实质性改革，加快推进升级进程。



决议还要求提高机构投资者、专业投资者和投资基金的比例，提升境外投资者的市场准入能力。这是推动现代、安全、高效、透明资本市场发展的重要"助推器"，进一步提升越南经济地位。



巨龙投资公司( Dragon Capital )主席多米尼克·斯克里文（Dominic Scriven）建议，政府通过鼓励FDI企业在越南留存利润的机制降低企业资金成本，同时，调整非国家安全领域名单企业的外资持股比例上限以及继续发展国内机构投资者体系。



越南投资公司越南资本（Vinacapital）首席经济学家迈克尔·科卡拉里（Michael Kokalari）乐观地认为，众多全球价值数千亿美元的投资基金正在关注，并准备参与越南资本市场。为迎接外资浪潮，越南需要尽早获得标普、穆迪或惠誉等机构的投资级信用评级；加快国际金融中心投入运营；推进国有企业股份制改革和首次公开募股（IPO），以扩大规模和提升资本市场商品质量。（完）

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