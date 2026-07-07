《孤独星球》向国际游客推荐越南十大最美海滩

越通社岘港市——越南国家旅游局近日援引了世界知名旅游指南品牌《孤独星球》（Lonely Planet）国际游客今夏到访越南不容错过的10大最美海滩的推荐。其中，芽庄、美奈、富国、美溪、安邦、昆山、吉婆等海滩将为游客带来难以忘怀的体验。



越南拥有3200多公里长的海岸线，坐拥数百处风光各异的海滩，从细腻洁白的沙滩、碧蓝清澈的海水，到掩映于山林之间的原始海湾，尽显多姿多彩的海滨风光。



芽庄海滩



首先，来到庆和省，游客可以游览位于市中心的芽庄海滩。这片海滩绵延约6公里，将休闲度假、娱乐体验与独具特色的海滨城市生活融为一体，展现出充满活力的滨海风情。



继续向南走，周边环境愈发宁静，更适合追求私密与静谧体验的游客；而岛屿游和潜水等活动，则让游客能够近距离领略芽庄湾丰富多样的自然美景。



美奈海滩



若喜爱海上运动，那么拥有碧海蓝天、清风暖阳的美奈将是不容错过的选择。这些自然条件共同造就了开展各类海上运动的理想环境。



不仅拥有众多高端滨海度假区，这里还被誉为越南最具吸引力的风筝冲浪胜地之一，尤其是在每年10月底至次年4月的风季。在辽阔的海天之间，五彩缤纷的风筝剪影掠过海面，已成为美奈的标志性景观，也构成了其独特的魅力。



富国海滩



越南十大最美海滩中，自然少不了富国。《孤独星球》指出，富国拥有茫茫碧海长空和保存完好的热带原始森林，共同营造出“珍珠岛”独有的静谧与悠然氛围。



不仅适合长期度假，这里还为游客提供丰富多样的探索体验，如游览富国群岛周边的小岛，或乘坐安泰—菠萝岛跨海缆车，从高空俯瞰富国壮丽的海天全景。



到访岘港市的游客们兴致勃勃地体验各类海上运动。图自越通社

岘港市美溪海滩



岘港的美溪海滩被许多游客认为海洋与都市生活完美交融的典范。从清晨市民在海边晨练，到傍晚海滩成为当地居民和游客休闲放松地，这里始终洋溢着浓厚的生活气息。



在同一片海域，渔民的近海捕捞作业与现代都市生活并行不悖，共同勾勒出这座滨海城市独具特色的生活图景。这里还凭借冲浪、桨板（SUP）和摩托艇等水上运动吸引众多年轻游客，处处充满活力与动感。



安邦海滩



距离会安古镇仅需短途车程的安邦海滩以兼具热闹与悠闲氛围的海滨风光，展现出越南中部独特的旅游生活节奏。



《孤独星球》推荐，白天游客可以畅游大海、漫步沙滩或在海边的小店小憩；傍晚则是欣赏落日、感受开阔海滨与习习海风的最佳时刻。夜幕降临后，海边餐馆和小酒吧的灯光渐次亮起，营造出温馨而富有活力的氛围，非常适合结合探索会安之旅的度假目的地。



昆山海滩



位于昆岛群岛的昆山海滩至今仍保持着远离大陆的宁静与独立。这里环绕着静谧的海滩、小海湾以及丰富多样的珊瑚生态系统。昆山保留着原始自然风貌，大片热带森林覆盖着众多沿海区域，营造出一种既与世独立又充满魅力的氛围。

昆岛海域退潮时露出美丽珊瑚礁。图自越通社

除了优美的自然景观外，昆山海滩还承载着深厚的历史印记，使这里的探索之旅成为休闲度假、体验自然与感受历史文化相结合的独特旅程。



吉婆海滩



大自然赋予了吉婆极具探索魅力的自然景观，即陡峭的石灰岩山脉、原始森林以及点缀其间的众多小海湾等。尽管地处著名的海滨旅游线路，远离岛上中心区域后，尤其是在吉郭（Cát Cò）海滩一带，游客依然能够感受到难得的宁静与悠闲。



当天气晴好时，吉婆成为兼具滨海度假与亲近自然体验的理想目的地，游客既可以尽情放松身心，也能够探索北部海湾地区独具特色的生态系统。



坡勒（Dốc Lết）海滩



据越南国家旅游局介绍，坡勒海滩地势平缓，洁白细腻的沙丘紧邻海岸，勾勒出越南南中部沿海地区独具特色的海滨风光。



这里依然保持着宁静舒缓的氛围，非常适合游泳、休闲和放松身心。远离游客集中的区域，海滩更显静谧，为寻求海边宁静时光的游客提供了私密而惬意的休闲空间。



广义省美溪海滩



虽然同样名为“美溪”，但与岘港热闹繁华的美溪海滩不同，广义省的美溪海滩呈现出更加宁静悠闲的海滨生活节奏。



这里拥有宽阔的海岸线，海水浅而平静，非常适合轻松戏水，尤其适宜儿童及家庭游客前来度假。



湖谷海滩



湖谷海滩距离胡志明市中心仅两个多小时车程，是短途度假的理想选择，尤其适合希望放松身心、亲近原生态自然风光的游客。



这里拥有宁静的海滨环境，原始森林紧邻海岸，营造出远离都市喧嚣的静谧氛围。尽管周末游客数量有所增加，但在工作日，湖谷海滩依然保持着一贯的宁静，为游客带来悠闲惬意、亲近自然的度假体验。（完）



