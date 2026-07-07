经济

2026年上半年越南纺织品服装出口额约达222亿美元，同步增长1.7%

据越南纺织品服装协会（Vitas）7月6日发布的消息，2026年前6月全国纺织品服装出口额约达222亿美元，较2025年同期增长1.7%。其中纤维、布料、辅料和无纺布保持较好增长（5.6%至10.6%），纺织品因主要市场购买力尚未完全复苏而微降0.4%。

专门为日本市场提供纺织品服装的兴安省兴越制衣公司。图自越通社
专门为日本市场提供纺织品服装的兴安省兴越制衣公司。图自越通社

越通社河内 —— 据越南纺织品服装协会（Vitas）7月6日发布的消息，2026年前6月全国纺织品服装出口额约达222亿美元，较2025年同期增长1.7%。其中纤维、布料、辅料和无纺布保持较好增长（5.6%至10.6%），纺织品因主要市场购买力尚未完全复苏而微降0.4%。

关于市场，2026年前5个月，美国继续是越南纺织品服装的最大市场，出口额达68.1亿美元（增长1.3%，占比约45%）；欧盟市场达19.4亿美元（增长8.8%）；而日本和韩国分别下降6.2%和8.9%。该行业继续实现贸易顺差，上半年出口额预计达近100亿美元。

该协会同时指出纺织服装行业面临的挑战，如主要市场购买力复苏缓慢、价格竞争激烈、60%至70%的原料辅料依赖进口、ESG合规和溯源成本增加以及贸易政策风险等。

越南纺织品服装协会主席武德江表示，“越南纺织服装行业在规模上已没有太多增长空间。前方的道路要求我们转向提高生产率和附加值、主动掌握原料辅料、多元化市场和大力推进数字化转型及绿色转型。这也是协会根据行业战略支柱重新定位运作模式的原因。”

凭借上半年创汇222亿美元的成绩，纺织服装行业力争每月出口额平均保持在40亿美元以上，以实现2026年全年约480亿美元的目标。

重点解决方案包括：适应全球各家知名品牌公司的采购新模式；优先发展国内原料辅料；多元化市场、客户和产品；主动应对法律风险；大力推进技术投资、自动化和数字化转型。

越南纺织品服装协会还通报，2026年越南纺织服装行业总结会议将于2026年12月10日至11日举行，内容聚焦下一阶段行业发展战略等深度议题。（完）

越通社
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