量子科技——越南抢占未来赛道的黄金机遇

近几年，美国、中国、欧盟、日本和俄罗斯纷纷投入数百亿美元发展量子科技，许多国家已将量子技术纳入国家安全战略和长期竞争力建设的重要内容。

俄罗斯原子能公司量子技术部门主任叶卡捷琳娜·索尔采娃: “量子技术能够大幅提升多个领域的优化能力，从电力工业、核能，到药物、疫苗以及新材料研发。量子技术是未来的基础性技术，各国都在加大投入力度。”

在越南，量子物理并非一个陌生的概念。早在20世纪50年代，量子力学就已进入高校课堂，成为培养一代又一代科学家的理论基础。然而，真正将量子原理转化为实际应用的量子科技则是在21世纪初才开始在全球快速发展。

越南河内国家大学量子技术研究所所长 阮国兴博士：“量子物理学早在越南各所学校为本科生授课。可是在基础研究逐步走出实验室、迈向实际应用之后，量子科技才真正实现快速发展步伐。这也意味着，越南依然有机会从产业发展的早期阶段参与其中。”

与互联网、半导体等全球产业链早已成熟的领域不同，量子科技目前仍处于发展初期，这为后发国家带来难得的发展机会。越南拥有较好的数学、物理和信息技术人才培养基础，这成为其参与全球量子竞争的重要优势。

越南国家创新中心（NIC）副主任武春淮：“目前，在量子科技发展方面，全球几乎都处于同一条起跑线上。越南如果现在进入这一领域，就有机会与世界同步迈入产业发展的初期阶段。越南拥有雄厚的科学、技术、工程、数学（STEM）人才基础，约有200名越南籍量子领域专家活跃于海外，我们完全可以借助全球人才网络，加快推动本国量子科技的发展。”

越共中央总书记、国家主席苏林指出，应当将量子科技视为国家安全、数字主权、人工智能、半导体产业以及国家长期竞争力建设的战略，而不能仅仅将其视为科研课题。

越共中央总书记、国家主席 苏林： “起步虽晚，但绝不能行动迟缓；既不能急于求成，也不能犹豫观望；要在思想认识上抢占先机，在基础能力建设上稳扎稳打，在真正能够形成核心能力和创造实际价值的关键环节精准发力。”

在这场新一轮科技竞争中，越南并不具备先发优势，但拥有在恰当时机入局的发展机遇。只要能够充分发挥人才优势，制定长远战略，实施重点投入，量子科技就不仅仅是科学研究课题，更有望成为未来数十年提升越南国家竞争力的重要基础。（完）