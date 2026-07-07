三星、VinFast、富士康共同参与人才培养

越通社河内——太原大学下属信息与传播技术大学近日发布了服务于人才培养、科学研究和创新的“国家—学校—企业”合作生态体系。



该模式是在落实越共中央政治局发布关于推动科技、创新、数字化转型取得突破和发展教育培训、文化产业等系列决议的背景下部署的。与以往按事件、实习或招聘的合作形式不同，该模式旨在实现经常性协调，具备活动空间、项目、产品以及企业的直接参与。



根据该模式，国家发挥定向引导、政策对接和资源推动的作用；学校组织培训、研究和人力资源开发；企业直接参与培训、研究、创新、产品开发、招聘和技术转让。



信息与传媒大学校长冯忠义表示，该生态系统将把企业的实际问题与学校的知识、大学生的创造力以及国家的政策导向相连接，促进教育与人力资源发展需求和创新需求相结合。



代表们参观太原大学与企业合作模式。图自越通社

为实现该模式，信息与传媒大学在校区内建设了近2500平方米的企业合作空间。目前约80%的面积已被各企业和组织登记使用，包括三星越南、Viettel Software、VinFast、富士康、MISA、越南数字制片厂股份公司、明越集团、CinePlus、Letuin越南、OKX新加坡以及众多国内外企业。由此，培训、研究和创新活动更加紧密地结合了企业需求和社会经济发展实际。



与此同时，该学校目前拥有超过340家企业的合作网络，参与实习、应用研究、毕业设计指导、专业研讨会和学生职业技能培养等活动。



越南文化体育与旅游部副部长阮辉勇在活动上发言时表示，在科技迅速发展和国际一体化进程加快的背景下，每个国家的竞争优势应在文化认同基础上构建。他建议学校扩大国际合作，以接触更多新科技成果，提高创新能力和人力资源竞争力。（完）



Nguyễn Thị Phương