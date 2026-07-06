文化

60件艺术作品彰显文庙-国子监的价值

值此国子监建立950周年（1076-2026年）之际，7月5日下午，文庙-国子监科学与文化活动中心在太学前堂举办 “艺术中的国子监” 展览开幕式。

“艺术中的国子监” 展览开幕。图自越通社
“艺术中的国子监” 展览开幕。图自越通社

越通社河内——值此国子监建立950周年（1076-2026年）之际，7月5日下午，文庙-国子监科学与文化活动中心在太学前堂举办 “艺术中的国子监” 展览开幕式。

文庙-国子监科学与文化活动中心副主任阮文秀表示，该展览是国子监建立950周年系列纪念活动之一。展览汇集了34位作者创作的60件作品，通过历史资料、当代艺术创作等多种艺术形式和创作媒介，展现了文庙-国子监的历史风貌与文化形象。组委会希望借此拉近公众与文化遗产之间的距离，传播崇文重教、尊师重道的传统价值，进一步弘扬文庙-国子监遗址在当代社会中的价值。

策展人阮世山表示，展览的构思源于回顾各个历史时期关于文庙-国子监创作脉络的理念。从20世纪初法国画家的速写、油画，印度支那美术学院一代人的创作，到当代作品，文庙-国子监始终是艺术灵感的源泉，展现了升龙-河内遗产空间和文化生活的变迁。近60件作品采用多种材质和表现形式，在国内外画家、艺术家和建筑师各代人之间形成艺术对话，有助于开启关于国子监历史、文化价值和生命力的新视角。

河内美术协会常委陈辉映建筑师表示，该展览不仅介绍关于文庙-国子监的艺术创作历程，也反映了越南历代人民的情感和好学渴望。亮点是多代作者的参与，从著名画家到年轻研究者，多件作品以新的视角、结合自然、生物多样性和可持续发展的理念来诠释遗产。

展览将持续至2026年8月5日，有助于弘扬国子监的历史文化价值，并介绍近一个世纪以来以该遗迹为灵感来源的艺术创作成果。（完）

越通社
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