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胡志明市领导会见中国海军83舰编队指挥员

7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。

胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见中国海军83舰编队指挥员。图自《西贡解放报》
胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见中国海军83舰编队指挥员。图自《西贡解放报》

越通社胡志明市——7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。

阮禄河表示，此访旨在落实两党、两国、两军高层领导人所达成关于继续推动两国国防安全走深走实，增进政治互信和相互了解的重要共识，从而不断深化越中全面战略合作伙伴关系和越中命运共同体建设。此次活动也体现了两国友好合作关系以及胡志明市的国际地位和形象。

目前，胡志明市已与中国8个省市建立友好城市关系。近年来，双方持续保持代表团互访，并在经贸、投资、文化及民间交流等领域上开展务实合作。

关于未来合作方向，阮禄河提出了五项重点合作内容，包括保持胡志明市与中国各地方领导人之间经常性互访；拓展科技、创新、智能制造、数字经济、绿色经济、循环经济和清洁能源等战略领域合作广度和深度；携手共建现代交通基础设施，加强多式联运体系规划、建设、管理和运营经验交流；加强旅游和民间交流合作；拓展海事领域合作等。

刘占峰大校表示，继2023年戚继光号训练舰访问岘港市之后， 83舰编队此次访问胡志明市期间将举办一系列文化、体育交流活动。

双方将就履行各自任务开展经验交流、互学互鉴，加强紧密联系，增进两国海军乃至两军之间友好合作、互相信任与相互了解，为推动两国关系向前发展作出更大贡献等。（完）

越通社
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