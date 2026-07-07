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越南国会主席陈青敏会见马来西亚总检察长莫哈末杜苏基

7月7日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行工作访问的马来西亚总检察长丹斯里莫哈末杜苏基。

越南国会主席陈青敏（右）与马来西亚总检察长莫哈末杜苏基。图自越通社
越南国会主席陈青敏（右）与马来西亚总检察长莫哈末杜苏基。图自越通社

越通社河内 —— 7月7日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行工作访问的马来西亚总检察长丹斯里莫哈末杜苏基。

陈青敏欢迎马来西亚总检察署代表团在越马全面战略伙伴关系日益高效发展的背景下访问越南，并与越南最高人民检察院进行工作交流。

陈青敏重申，越南一贯重视并希望有效落实与马来西亚的全面战略伙伴关系。两国通过党、国家、政府和国会等渠道推动高层互访及各层级接触，政治互信不断增强，各合作机制得到有效发挥，民间交流日益加强。

经济合作是两国合作的亮点。两国贸易额近期增长强劲。2025年达163亿美元，2026年前5个月达88亿美元，较2025年同期增长40%。马来西亚目前是越南在东盟的第三大投资国，在越南吸引投资的154个国家和地区中排名第10，投资项目804个，总投资额148亿美元。

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会见现场。图自越通社

陈青敏表示，越南正大力推进制度建设和完善，提高执法效力和司法改革。在这一进程中，越南最高人民检察院等司法机关在确保法律至上、保护国家利益、公共利益以及组织和个人的合法权益方面发挥着重要作用。

借此机会，陈青敏建议双方加强各级代表团互访，有效落实合作机制，以巩固战略互信。希望马来西亚总检察署通过《全面战略伙伴关系行动计划（2026-2030年）》提供支持，推动清真产业合作和促进《法律合作计划（2027-2028年）》。

陈青敏还希望维持两国法律、司法机关之间的专业经验分享论坛和会议；在东盟内密切协调配合，支持制定具有约束力且符合1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的《东海行为准则》（COC）。

莫哈末杜苏基表示，马来西亚始终珍视两国之间的传统友谊。作为东盟成员国，两国在加强相互信任以及致力维护地区和平、稳定与繁荣方面有着紧密联系。

莫哈末杜苏基高度评价越南国会在推动公共治理、加强法治基础方面的重要作用，重申马来西亚始终支持和与越南同行，以实现共同利益，特别是在两国法律、司法合作方面。相信此次访问将有助于增进两国相互了解及两国和两国人民之间的合作。（完）

越通社
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