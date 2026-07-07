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2026年世界杯：在加拿大推广越南美食的良机

2026年世界杯不仅为各体育场和球迷带来了火热的氛围，还为加拿大的餐厅和餐馆注入了新的活力。对于众多越南餐厅而言，这是一个向当地食客、国际游客以及来自世界各地的足球迷推广越南传统美食的绝佳机会。

2026年世界杯：在加拿大推广越南美食的良机

越通社河内——2026年世界杯不仅为各体育场和球迷带来了火热的氛围，还为加拿大的餐厅和餐馆注入了新的活力。对于众多越南餐厅而言，这是一个向当地食客、国际游客以及来自世界各地的足球迷推广越南传统美食的绝佳机会。

在荷花越南餐厅（Sen Vietnamese Cuisine），今年的世界杯赛季被视为一个特殊的节日。店内空间用多国国旗进行了装饰，并在中央区域配备了大屏幕，让食客可以一边品尝越南美食，一边观看心仪的比赛。

除了在空间装饰上做足了准备，荷花越南餐厅还特别注重原材料的供应和人员配置，以应对比赛日期间激增的客流量。这样的周密准备让这家越南餐厅成为了世界杯期间一个充满友好氛围的落脚点，让国际食客在此能够一边观看足球比赛，一边体验地道的越南风味。

一位女食客分享说，她曾多次品尝越南美食，其中河粉是她特别喜欢的一道菜。在她看来，这里的氛围非常舒适且友好，服务周到，食物也很美味

对于餐厅而言，世界杯是一个接触更广泛客户群体的良机，其涵盖了从当地居民到国际游客的各类群体。在全球性体育赛事的推动下，河粉、春卷、碎米饭配排骨等越南特色美食，不仅满足了食客的口腹之欲，还成为讲述越南文化故事的一种独特方式。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #世界杯 #河粉 #传统美食
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