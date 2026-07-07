经济

越南水果日益赢得中国市场青睐

越通社驻北京记者援引中国媒体报道，得益于消费需求持续增长、跨境物流体系不断改善以及两国贸易便利化政策的推动，越南水果正日益巩固其在中国市场的地位。

越南榴莲推广活动在北京举行。图自越通社
越南榴莲推广活动在北京举行。图自越通社

越通社河内——越通社驻北京记者援引中国媒体报道，得益于消费需求持续增长、跨境物流体系不断改善以及两国贸易便利化政策的推动，越南水果正日益巩固其在中国市场的地位。

具体的是，《中国经济日报》报道称，盛夏时节，在广西壮族自治区南宁市的水果批发市场和水果店里，来自东盟的榴莲、山竹，尤其是越南荔枝等多种进口水果被摆放在显眼位置，吸引了众多消费者。

凭借毗邻越南及东盟国家的区位优势，广西继续成为热带水果进入中国市场的重要门户。《中国经济日报》援引相关数据显示，中国每进口两颗榴莲中就有一颗经广西各口岸通关。值得注意的是，中国媒体时常报道，越南荔枝是深受中国消费者喜爱的时令水果。除了榴莲、火龙果、香蕉及其他多种热带水果之外，越南农产品正不断丰富着中国14亿多人口市场的水果供应。

据广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，2025年，广西口岸进口东盟水果突破400亿元（约合59亿美元），同比增长20%，占中国自东盟进口水果总额的三分之一以上。2026年前5月，广西口岸进口东盟水果达125万吨，同比增长13.5%。

中国媒体认为，中国—东盟自贸区3.0版建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的红利，正为中国与东盟之间的农产品贸易注入新的动力，其中越南是重要的农产品供应伙伴之一。

近年来，广西持续加大对友谊关口岸、钦州港和南宁吴圩国际机场基础设施的升级投入，并已建成12个入境水果指定监管场地，实现公路、海港、航空、铁路口岸全覆盖。南宁海关还开设进口水果“绿色通道”，应用智能检疫流程，使通关时间缩短约40%。与此同时，冷链物流体系持续完善，配备冷藏专列、冷藏集装箱和现代化冷库网络，有效缩短运输时间、减少损耗，并确保鲜果在流通过程中的品质。

据中国媒体评价，物流基础设施不断完善、通关能力持续提升以及经贸促进活动不断拓展，正为越南水果进一步扩大在中国市场份额创造更加有利的条件。这也被视为未来推动两国农产品贸易持续增长的重要动力之一。（完）

越南榴莲受中国消费者欢迎。图自越通社

越南水果日益覆盖中国市场

据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #水果 #中国市场 #青睐 中国
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越南榴莲受中国消费者欢迎。图自越通社

越南水果日益覆盖中国市场

据越通社驻北京记者报道，从东南亚热带种植区到中国广泛的分销体系，水果贸易流动正呈现强劲增长态势，东盟国家的产品在其中占据日益显著的地位。其中，越南水果已成为重要的供应来源之一，并受到中国市场的积极接纳。

2026年越南水果周开幕式。图自越通社

2026年越南水果周开幕

同塔省人民委员会与得乐省工贸厅及Central Retail（越南）公司日前联合举办了2026年第五届越南水果周。

附图。图自越通社

越南水果产业的新里程碑

越南水果产业近期连续创下重要里程碑：首批榴莲通过谅山省友谊国际口岸以“绿色通道”机制出口至中国；经过两年的谈判，绿皮柚子首次正式出口至澳大利亚等。这些积极信号彰显了越南水果的巨大潜力。

更多

岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与ASCO Industries N.V.签署了合作协议。图自越通社

扩大越德高科技合作机会

7月6日，岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与越南驻德国大使馆在柏林联合举办岘港市与德国合作伙伴投资对接交流活动，旨在推介投资环境、拓展企业对接、推动双边经济合作。

龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河滨文化历史空间轴线——越通社发

胡志明市瞄准两位数增长培育经济增长新动能

2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。

附图。图自越通社

越南开辟海上风电发展空间

海上风电被期待成为越南新的增长动力，助力形成现代海洋产业，并实现将越南建设成为海洋强国的目标。

附图 图自越通社

越南企业与印度龙头企业对接的机会

越南工贸部境外市场发展局表示，印度最大零售商Reliance Retail将参加预计于今年9月3日至5日在西贡会展中心举行的2026年越南国际采购展（VIS 2026），以寻找稳定、长期的供应商，服务于印度全国数亿消费者。

附图 图自人民报

越南资本市场的转折点

越共中央政治局关于外资经济发展的第10-NQ/TW号决议明确了"越南证券市场力争在2030年前获得MSCI市场分类评级机构升级"的目标。

越南商品周活动的越南榴莲展位。图自越通社

越南食品征服中国香港消费者

7月4日下午，以“越南食品展”（Vietnam Food Fair）为主题的越南商品周活动在中国香港特别行政区太古城APITA超市正式开幕。

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长

据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。

在越南Mektec Manufacturing有限责任公司（日本独资）的工厂检查电路板产品。图自越通社

在新发展战略中重新定位外资的作用

据第一太平戴维斯（Savills）越南公司专家分析，越共中央政治局2026年6月8日颁布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，其突出亮点在于重新定位外商直接投资（FDI）在国家经济发展战略中的作用。

设在越南西宁省的日本札幌啤酒场。图自vietstock.vn

日本札幌啤酒斥资数亿美元 扩大在越业务

据共同社7月6日报道，日本札幌啤酒公司当日表示，将与丹麦啤酒巨头嘉士伯建立战略合作伙伴关系，计划在新加坡成立合资企业，从而将业务拓展至东南亚地区和香港（中国）市场。

兴安省兴越制衣公司生产出口日本市场的服装产品。图自越通社

越南上半年进出口额逼近5500亿美元 出口增长超20%

2026年上半年，越南出口继续保持20%以上的增长，推动进出口总额逼近5500亿美元。然而，在连续多年保持贸易顺差后，今年上半年转为166.5亿美元的贸易逆差。这一变化既反映出企业扩大生产带动进口需求大幅增长，也凸显提升产业自主能力、发展配套工业和提升本土增值率的紧迫性。专家认为，只有逐步降低对进口原材料和零部件的依赖，出口才能真正成为推动经济长期可持续增长的新引擎。

海防港。图自越通社

越南港口体系迈上新台阶

越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议设定了充分挖掘海洋资源潜力和优势将越南建设成为海洋强国的目标。

以色列目前是越南在中东地区最大的金枪鱼出口市场。图自越通社。

越以贸易额有望迈向40亿美元新台阶

2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。

柚子是同奈省五大主产水果之一。图自越通社

夯实基础 加快推动农林水产品出口

尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。