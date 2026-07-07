经济

越南企业与印度龙头企业对接的机会

越南工贸部境外市场发展局表示，印度最大零售商Reliance Retail将参加预计于今年9月3日至5日在西贡会展中心举行的2026年越南国际采购展（VIS 2026），以寻找稳定、长期的供应商，服务于印度全国数亿消费者。

附图 图自越通社
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越通社河内——越南工贸部境外市场发展局表示，印度最大零售商Reliance Retail将参加预计于今年9月3日至5日在西贡会展中心举行的2026年越南国际采购展（VIS 2026），以寻找稳定、长期的供应商，服务于印度全国数亿消费者。

Reliance Retail参加2026年越南国际采购展不仅体现了印度龙头企业对越南市场的兴趣日益增长，也为越南国内企业带来了诸多合作机遇。

参加2026年越南国际采购展是越南企业直接接触印度最大分销系统之一的良机。通过展会期间的商贸对接活动，越南企业可与Reliance的采购部门会面，推介产品，并寻求成为该集团大规模零售系统供应商的机会。与零售巨头建立直接合作关系有助于减少中间环节，提升出口额，逐步为越南商品在超过14亿人口的印度市场站稳脚跟奠定基础。

Reliance的参与也有助于提升越南企业竞争力。作为巨头零售企业，Reliance在选择供应商时对产品质量、溯源体系、社会责任和可持续发展等方面适用高标准。满足这些要求不仅有助于企业进入印度市场，还能提升其参与全球供应链的能力。

特别是，在国际集团加速供应链多元化的背景下，越南日益被评估为区域内重要的制造和供应目的地。Reliance Retail通过2026年越南国际采购展寻找合作伙伴，既证明了越南企业的吸引力，也彰显了该展会在连接国际买家与国内企业界方面日益突出的作用。

因此，Reliance Retail亮相2026年越南国际采购展不仅为越南企业开拓对印出口带来机遇，也为企业更深入地参与亚洲最大多元化集团之一的供应链创造了条件。这将是一个重要契机，帮助企业提升竞争力、多元化出口市场、加强与战略伙伴的对接，推动越印经贸合作日益务实、可持续发展。（完）

越通社
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