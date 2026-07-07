体育

越南首次主办2026年电子竞技国际大奖赛

据越南体育总局消息，越南首次获得2026年电子竞技国际大奖赛（EGC 2026）主办权。该赛事由东南亚电竞联合会赞助，其成绩获得奥运会标准认证。

2026年电子竞技大奖赛吸引了来自亚洲各地的顶尖战队。组委会供图
2026年电子竞技大奖赛吸引了来自亚洲各地的顶尖战队。组委会供图

越通社河内——据越南体育总局消息，越南首次获得2026年电子竞技国际大奖赛（EGC 2026）主办权。该赛事由东南亚电竞联合会赞助，其成绩获得奥运会标准认证。

在2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动框架内举行的2026年电子竞技国际大奖赛于7月9日至12日在河内美亭田径体育宫举行，共设4个比赛项目，包括《街头霸王6》、《魔灵召唤：天空之役》、《劲舞团》和《Au Mobile》，吸引了多个电竞强国的选手参赛。

在《街头霸王6》项目中，观众将见证越南、日本、韩国、泰国和新加坡代表选手之间的激烈对决。日本和韩国作为格斗游戏领域的两大强国参赛，将为越南选手提供宝贵的实战锻炼机会。

《魔灵召唤：天空之役》项目中，越南队将与泰国、印度尼西亚和新加坡同台竞技。这些国家均拥有东南亚庞大的《魔灵召唤》玩家社群，有望上演高水平的战术对决。

《劲舞团》项目中，EGC 2026继续彰显其作为亚洲历史最悠久的音乐游戏品牌之一的吸引力，汇聚了来自越南、韩国、日本、中国和菲律宾的代表选手。

而《Au Mobile》项目则有来自越南、中国、泰国和土耳其的队伍参赛。

在越南举办EGC总决赛，不仅让国内观众得以在家门口观看国际赛事，也彰显了越南举办区域级电竞赛事的能力。这也是越南选手积累经验、提升水平、加强与电竞强国交流的良机。（完）

越南电竞选手在国际舞台上连续取得佳绩。图自组委会

越南电竞选手在国际舞台上连续取得佳绩

越南娱乐电子竞技协会（VIRESA）近日表示，近期越南电竞界迎来一系列好消息，越南各电子竞技俱乐部在全球最具规模的年度俱乐部电竞赛事——2025年电子竞技世界杯（EWC 2025）中连续取得佳绩。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #首次主办 #2026年电子竞技国际大奖赛 #The Grand Esports 2026 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

电子体育发展合作谅解备忘录签署仪式。图自baotintuc.vn

The Grand Esports 2026系列赛事活动公布

5月14日，越南体育局、越南娱乐电子体育协会（VIRESA）与VTC移动服务股份公司（VTC Mobile）在河内签署了《2026-2030年阶段电子体育发展合作谅解备忘录》，并公布了2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动。

附图。图自互联网

越南——苹果公司在AI家电竞赛中的新目的地

苹果公司正采取前所未有的举措：将越南选为其全新产品线的主要生产基地，包括室内安防摄像头、集成人工智能（AI）的家电控制屏幕，以及可通过动作进行交互的桌面机器人。据彭博社报道，这是苹果首次在越南启动一条全新的产品线，体现出越南在全球科技供应链中日益重要的地位。

更多

2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日在林同省NovaWorld潘切举行。图自tdtt.gov.vn

2026年体育节预计吸引约1.7万名运动员和嘉宾参与

6月27日，越南人民公安体育协会发布消息称，由该协会与林同省人民委员会及NovaGroup联合举办的大型体育系列活动——2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日重返NovaWorld潘切，届时将举办多项竞赛、交流和社区体验活动。

越南驻法国大使郑德海与参会的青年协会成员合影。图自越通社

2026年在法越南人奥林匹克运动会热闹非凡

2026年在法越南人奥林匹克运动会从6月6日至7日在法国大东部大区奥布省特鲁瓦市举行，吸引了约300名非专业运动员参加。越南驻法国大使郑德海、法国越南文化中心主任丁玉德等领导出席开幕式。

学生体验虚拟现实游戏。图自越通社

越南代表队首次主场夺得FFWS SEA冠军

5月31日晚，越南电子竞技战队SECRET WAG在《Free Fire》东南亚系列赛（FFWS SEA）2026年春季赛总决赛中，战胜来自东南亚地区的11支顶尖强队，成功夺冠，并获得26亿越南盾的奖金。这是越南战队首次在主场捧起FFWS SEA冠军奖杯。

参加越野跑赛的运动员。图自越通社

越南承办UTMB国际越野跑赛事分站赛

“越南高地越野赛”（Vietnam Highlands Trail by UTMB）将于2027年1月8日至10日在林同省大叻市举行。这是新增列入UTMB世界系列赛2027年赛历的一站赛事。目前，UTMB世界系列赛已在29个国家和地区举办64项赛事。