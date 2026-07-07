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扩大越德高科技合作机会

7月6日，岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与越南驻德国大使馆在柏林联合举办岘港市与德国合作伙伴投资对接交流活动，旨在推介投资环境、拓展企业对接、推动双边经济合作。

岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与ASCO Industries N.V.签署了合作协议。图自越通社
岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与ASCO Industries N.V.签署了合作协议。图自越通社

越通社柏林——7月6日，岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与越南驻德国大使馆在柏林联合举办岘港市与德国合作伙伴投资对接交流活动，旨在推介投资环境、拓展企业对接、推动双边经济合作。

出席活动的有岘港市委常务委员、高新技术园区及各工业园区管理委员会主任武光雄；越南驻德国大使馆财政参赞阮氏秋河；德越协会主席罗尔夫·舒尔茨以及两国多家机构和商协会、企业代表。

在活动框架内，DSEZA与ASCO Industries N.V.签署了合作协议，标志着岘港与德国企业界取得加强联系的新进展。

阮氏秋河在活动上发言表示，岘港是越南活跃的经济增长极之一。越南驻德国大使馆承诺继续发挥桥梁作用，协助德国企业寻找投资机会，在岘港设立研发中心或扩大生产活动。

在会议上，岘港市投资促进团介绍了当地的潜力和竞争优势，强调了行政审批改革、数字化转型和服务型政府模式所带来的便利投资环境。

据DSEZA代表介绍，自2025年7月1日与广南省合并后，岘港的发展空间规模显著扩大，为工业、服务和物流发展创造了新空间。该市设定了2026年及后续年份保持两位数经济增长的目标，其中优先吸引高科技、数字技术、辅助工业、微芯片、人工智能、数据中心、研发等领域的投资。

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岘港高新技术园区及各工业园区管理委员会（DSEZA）与越南驻德国大使馆在柏林联合举办的岘港市与德国合作伙伴投资对接交流活动。图自越通社

引起德国企业关注的内容之一是越南国会决定成立岘港自由贸易区——越南首个自由贸易区。据DSEZA介绍，该模式被定位为集生产、物流、贸易、金融和技术于一体的综合经济空间，配套特殊机制和政策，以增强与全球价值链的连接能力。

武光雄强调与投资者同行的承诺，表示该市将通过快捷透明的行政审批程序以及稳定的投资环境，为德国企业在与岘港合作的全过程中提供支持。

罗尔夫·舒尔茨在接受越通社驻德国记者采访时评价，在当前时期举办该活动非常适时，越德关系在50多年建交和15年战略伙伴关系基础上持续积极发展。

据舒尔茨表示，在全球供应链重构和地缘政治环境多变的背景下，越来越多的德国企业将越南视为有吸引力的投资目的地。凭借明确的发展方向和新的招商引资政策，岘港正好符合许多正在亚洲寻找新投资地点的德国企业的需求。

在活动框架内，DSEZA代表以及Phytopharma和NewTechco Group等越南企业也介绍了与德国合作伙伴的合作能力和潜力。两国企业就高科技、医疗、辅助工业和创新等领域的合作需求进行了交流，为岘港与德国企业界扩大投资合作和商业机会作出了贡献。（完）

越通社
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