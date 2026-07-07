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越南政府副总理胡国勇：推动核科技成为国家发展关键动力

7月7日，越南科技部原子能研究院成立50周年（1976—2026）庆典在河内举行。越共中央委员、政府副总理胡国勇出席并发表讲话。

越南政府副总理胡国勇发表讲话。图自越通社
越南政府副总理胡国勇发表讲话。图自越通社

越通社河内——7月7日，越南科技部原子能研究院成立50周年（1976—2026）庆典在河内举行。越共中央委员、政府副总理胡国勇出席并发表讲话。

胡国勇强调，50年的发展历程证明了党和国家在国家统一之初即成立越南原子能研究院的战略远见。克服重重困难，越南原子能研究院一代又一代干部员工潜心建设，使其成为核科学领域的核心中心，为国家发展事业作出了重要贡献，进一步确立国际地位打下了坚实的基础。

胡国勇副要求，在下一阶段，越南原子能研究院大力推进原子能的研究开发与应用，使核科技成为国家发展的关键动力。同时，健全组织模式，集中最大资源实施核科技研究中心项目建设。

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获得表彰的越南原子能领域杰出科学家。图自越通社

越南科技部长武海军在庆典上发言时强调，科技部将与越南原子能研究院一道，迅速将指导意见具体化为行动计划，推动原子能行业迈入强劲、可持续发展的新阶段。

越南原子能研究院院长陈志成表示，如果说20世纪是核电时代、是原子能在经济社会各领域应用的时代，那么21世纪将是核科学技术时代、核技术生态系统和原子能工业生态系统的时代。在未来的征程中，越南原子能研究院将逐步掌握先进核电技术，掌握小型模块化反应堆技术。同时，继续推动核科学技术在医疗、农业、工业和资源环境等领域的应用；掌握稀土深加工技术，快速生产重要战略产品，进而生产战略材料。

国际原子能机构（IAEA）副总干事纳贾特・莫克塔（Najat Mokhtar）表示，目前，越南正与IAEA在粮食与农业、医疗、核安全与安保以及物理化学科学等领域开展19个合作项目。当越南朝着扩展核电计划和非电力应用之时，IAEA承诺将继续像过去50年一样，与越南原子能研究院携手同行。（完）

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越通社
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