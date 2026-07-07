经济

胡志明市瞄准两位数增长培育经济增长新动能

2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。

龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河滨文化历史空间轴线——越通社发
龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河滨文化历史空间轴线——越通社发

越通社胡志明市——2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。

会议报告显示，上半年胡志明市地区生产总值预计达155万亿越盾；吸引外国直接投资约75亿美元，同比增长89.68%；新设企业超3.11万家，同比增长14.27%；总投资约52万亿越盾的一批战略性基础设施项目已陆续开工并推进实施。

胡志明市发展研究院院长张明辉武表示，要实现全年10%以上增长目标，第三季度经济增速需达约11%，第四季度接近12%，必须加快培育新的增长动力。为此，胡志明市应加快公共投资拨付进度，推动民间投资流入，充分发挥外国直接投资作用。当前确定的三大新增长引擎包括：发展海洋经济和物流产业；建设国际金融中心；推动科技、创新和数字化转型。

胡志明市委书记陈流光要求全市政治体系集中完成三项重点任务：实现两位数经济增长、全年财政预算收入达1万亿越盾、2026年公共投资资金100%拨付到位。

胡志明市财政厅厅长黄武盛表示，今后外国直接投资将由注重数量转向注重质量，优先吸引高科技、创新、数字经济、绿色经济、物流及国际金融中心等领域的高质量项目。投资促进方式将创新优化，直接对接跨国集团、战略投资者和大型金融机构，同时统筹完善基础设施、土地储备、人力资源和配套生态体系，不断提升投资环境质量。

胡志明市还将加强外资企业与国内企业联系，推动技术转移，发展配套工业，提高资金到位和拨付效率，进一步增强外资对经济可持续增长的贡献。

根据2026年规划，胡志明市计划动员全社会投资资金超过124万亿越盾，其中外国直接投资约占21.2%。该市认为，落实第10-NQ/TW号决议将成为重新定位吸引外资战略的重要契机，推动胡志明市不仅在投资规模上保持领先，更在投资质量、效益和对经济发展的带动作用方面走在前列。（完）

2026年6月胡志明市的旅游服务收入达4.14万亿越盾。图自越通社

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越通社
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