环保

疏通越南碳市场资源

越南正进入碳市场发展的重要阶段，温室气体排放配额和碳信用等商品已在国内交易所上线交易。这不仅是排放管理中的技术性步骤，更开辟了新的思路：利用市场工具推动企业减排、技术创新，并在绿色经济成为必然要求的背景下提升竞争力。

林同省潘山乡的森林发展情况。图自nhandan.vn
林同省潘山乡的森林发展情况。图自nhandan.vn

越通社河内——越南正进入碳市场发展的重要阶段，温室气体排放配额和碳信用等商品已在国内交易所上线交易。这不仅是排放管理中的技术性步骤，更开辟了新的思路：利用市场工具推动企业减排、技术创新，并在绿色经济成为必然要求的背景下提升竞争力。

财政部与农业与环境部近日联合举办了国内碳交易所的揭牌仪式，成为越南碳市场形成过程中的重要一步。

越南农业与环境部气候变化局副局长阮俊光表示，服务于国内碳交易所运营的技术基础设施包括3个组成部分：国家温室气体排放配额和碳信用注册系统；碳交易系统；碳交易存管和结算系统。

在完善体制和技术的同时，越南政府总理已签发第263/QĐ-TTg号决定，批准2025-2026年阶段温室气体排放试点总配额。农业与环境部也已发布决定，向110家设施试点分配温室气体排放配额。凭借超过5.11亿吨二氧化碳当量，越南已立即拥有大规模“货源”投放交易所。

在排放配额交易体系中，国家确定允许排放总量并向各设施分配配额。超出配额的排放企业须购买额外配额；减排良好的企业可节约成本或出售剩余配额。

对于碳信用，这是各项目相较于常规情景产生额外减排量或温室气体吸收量的结果。这些信用随后可出售给有抵消自身排放需求的企业。

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越南碳交易平台揭牌仪式。图自农业与环境部门户网站

在初期阶段，碳市场聚焦于火电、钢铁、水泥等高排放领域。配额的分配旨在帮助企业熟悉新机制。

据外贸大学陈德富表示，越南自愿碳市场仍处于初期阶段但潜力巨大。越南目前约有116个处于不同发展阶段的碳项目，其中40个项目已获认证；每年签发信用总量约1070万信用。

林业项目占比较大，此外还有风电、沼气、废弃物处理和电动交通项目。目前大部分信用通过双边协议出售给国际买家。测量、报告和核查（MRV）技术体系仍较多依赖中央机构的数据和指导。地方技术能力需要继续得到培训和补充。

从私营部门的市场参与角度，河内国家大学法学院段红绒认为，复杂的MRV要求、数字基础设施和信用管理数据库尚未完善，正增加合规成本，尤其是对中小企业而言。

另一个重要问题是碳信用的法律地位。外贸大学潘维和认为，越南的碳信用尚未被确定为行政许可证还是财产权。这给企业在确立所有权、转让、资产确认或将信用作为担保资产获取绿色信贷时带来困难。

在欧盟碳边境调节机制（CBAM）等气候贸易机制日益对出口产生重大影响的背景下，国内碳市场更是帮助企业主动适应的工具。专家认为，CBAM的影响取决于生产技术、能源结构以及排放数据的测量和核实能力。

因此，发展碳市场不仅是为了履行气候承诺，更是提升竞争力的要求。一个透明、拥有可靠注册系统和可验证排放数据的市场将帮助企业降低参与绿色供应链的风险。反之，若缺乏数据、监督和信任，市场可能只会增加交易量而无法产生实质性的减排成果。（完）

越通社
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