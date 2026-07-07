环保

广治民众连续发现并上交珍稀穿山甲 助力生物多样性保护

7月3日上午，风芽-格邦国家公园生物救护、保护与发展中心表示，该中心近日接收了两只由民众自愿移交的爪哇穿山甲（科名为Manis javanica）。

风芽-格邦国家公园生物救护、保护与发展中心接收爪哇穿山甲。图自越通社
风芽-格邦国家公园生物救护、保护与发展中心接收爪哇穿山甲。图自越通社

越通社河内—— 7月3日上午，风芽-格邦国家公园生物救护、保护与发展中心表示，该中心近日接收了两只由民众自愿移交的爪哇穿山甲（科名为Manis javanica）。

其中，一只爪哇穿山甲由居住在广治省向协乡的胡文伦在途中发现；另一只由居住在广治省尚泽乡的丁批在自家种植园发现。接收时，两只穿山甲身体状况均较为虚弱。其中，来自尚泽乡的个体尚处幼年，体重约0.9公斤；来自向协乡的个体为雌性，体重1.2公斤。中心已按程序对其进行健康检查、隔离、照料和康复，之后将视情况放归自然。

此前，6月29日，溪生乡人民委员会接到群众报告，发现一只体重超过4公斤的爪哇穿山甲。经协调检查后，地方已建议风芽-格邦国家公园按规接收并进行救护、照顾和放归自然。

爪哇穿山甲是濒危、珍贵、稀有野生动物，属于农业与环境部第85/2025/TT-BNNMT号通知规定的IB组，同时被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录中的极度濒危等级。

该中心代表表示，民众主动上交野生动物是一个积极信号，有助于提高生物多样性保护成效。爪哇穿山甲在康复后，如符合条件将放归自然环境。（完）

广治省职能部门连续接收濒危野生动物。图自越通社

广治省救护5只濒危野生动物

民众自愿上交野生动物不仅有助于遏制非法饲养和交易行为，也为这些动物获得救护并重返大自然创造了条件。社区的积极行动与有关部门的密切配合，正为提升风芽—格邦国家公园生物多样性保护成效和自然资源保护水平作出贡献。

越通社
#广治 #珍稀穿山甲 #生物 #多样性保护 广治省
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