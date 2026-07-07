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河内迎来2026年第500万名国际游客

河内市旅游局7月7日在内排国际机场T2航站楼国际到达大厅举行了2026年到访首都的第500万名国际游客的欢迎仪式。该名游客为玛丽亚·德尔·马尔·皮尼亚斯·皮尼亚斯（Piñas Piñas Maria Del Mar）女士，西班牙籍，是由19名西班牙游客组成，并开启为期16天越南游的旅行团团长。

河内旅游部门领导前来机场迎接首都2026年第500万名国际游客。图自越通社
河内旅游部门领导前来机场迎接首都2026年第500万名国际游客。图自越通社

越通社河内——河内市旅游局7月7日在内排国际机场T2航站楼国际到达大厅举行了2026年到访首都的第500万名国际游客的欢迎仪式。该名游客为玛丽亚·德尔·马尔·皮尼亚斯·皮尼亚斯（Piñas Piñas Maria Del Mar）女士，西班牙籍，是由19名西班牙游客组成，并开启为期16天越南游的旅行团团长。

该旅行团从西班牙马德里出发，搭乘卡塔尔航空（Qatar Airways）航班，在多哈中转，于7月7日13时55分在内排国际机场降落。河内是该团探索越南行程的首站，随后他们还将前往沙坝、宁平、下龙湾、顺化、岘港、会安、胡志明市和槟椥等旅游景点参观游览。

这是纪念越南旅游业成立66周年（1960年7月9日—2026年7月9日）的切实活动，有助于宣传河内安全、友好、好客旅游形象，给国际游客留下美好印象。同时，这也有助于吸引越来越多的游客前来参观和体验，彰显旅游业的作用，为首都乃至全国的经济社会发展作出积极贡献。

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河内旅游部门领导前来机场迎接首都2026年第500万名国际游客。图自越通社

2026年，河内市设定了接待国际游客超过900万人次的目标，截至目前已完成计划目标的过半。这不仅是首都旅游业的喜讯，也是一个积极的信号，彰显了河内对国际游客日益增强的吸引力。

玛丽亚·德尔·马尔·皮尼亚斯·皮尼亚斯女士在受到如此热情的接待、并成为2026年到访首都的第500万名国际游客时，感到非常惊喜和感动。对她而言，越南是向往已久的梦想目的地，她很高兴能在适逢越南旅游业成立66周年之际来到河内。她和团员们希望对越南的文化、历史和人民有许多难忘的体验，并在结束这段探索越南国土的旅程后将许多美好的回忆带回国。

2026年上半年，河内市共接待游客超1800万人次，同比增长15.7%；其中国际游客同比增长26.8%。旅游总收入同比增长19.1%，再次肯定了河内作为越南领先旅游中心之一的地位。

2026年，河内继续被获得国际旅游组织评选为全球最引人入胜的目的地之一。在线旅游平台猫途鹰（TripAdvisor）在“2026年旅行者之选至尊奖目的地”（Travelers’ Choice Best of the Best Destinations 2026）榜单中，将河内列为亚洲第二，跻身全球旅游、文化和美食顶级目的地之列等。（完）

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越通社
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