越南首次参加俄罗斯最大规模国际工业展览会

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越通社叶卡捷琳堡 ——广宁省委常委阮志成率领代表团首次参加了自7月6日至8日在叶卡捷琳堡举行的第16届国际工业展览会（INNOPROM）框架内的各项活动。这是俄罗斯工业界年度规模最大的盛会。

广宁省的展位紧邻本届展览会伙伴国印尼的展区。虽然参加的是工业领域的盛会，但广宁省极具吸引力的旅游形象依然吸引了大批访客驻足，借此了解旅游信息并寻找相关行业的合作商机。

游客参观广宁省的展位。图自越通社

阮志成在出席全体会议后接受越通社记者采访时对展览会的规模印象深刻。俄罗斯、白俄罗斯及多国总理的出席与致辞，彰显了该展览会作为俄罗斯整个工业领域以及工业与投资国际合作首要重大事件的地位。这是各投资商和企业相互对接、参考已投产并应用新技术商品的良机。对广宁省而言，除了聚焦贸易促进外，吸引旅游投资也是参展的主要导向。

作为越南全国吸引游客量最多的省份，广宁省代表团分别与当地省份领导及旅游协会举行工作座谈，以促进吸引俄罗斯游客赴广宁度假的计划。

通过在展览会上与潜在伙伴的接触会面，阮志成表示，将根据广宁省的发展战略制定各方向，加强各企业、投资商和各地方之间的对接，以在未来一段时间充分发挥广宁省的优势，力争成为经济发展中应用科学技术方面走在前列的省份之一。

同日，代表团与乌拉尔旅游协会举行了工作座谈。双方重点聚焦开通两地直航航线的计划，旨在打通连接俄罗斯欧亚交界地带与越南广宁省之间的国际客源市场。（完）

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