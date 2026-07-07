将农产品带入数字空间

越通社河内——在全球竞争日益激烈的背景下，对产品质量、溯源和信息透明度的要求不断提升。数字化转型正在为越南农产品开辟新的发展方向，助力拓展销售市场、打造品牌、提升附加值和走向国际市场。

在河内市专美乡富专合作社，阮孟孝先生一边介绍生产流程，一边在社交平台上进行直播带货。如今，传统手工艺人无需依赖实体店铺或中间商，而是通过智能手机主动将产品送到消费者手中。阮孟孝说，参与“一乡一品”（OCOP）计划，并将产品推向电商平台，显著提升了产品的竞争力。

随着农业数字化转型发展加快推进，在九龙江三角洲地区，许多地方正从产量思维转向价值发展思维。种植区号和溯源二维码有助于透明化整个生产过程，被称为农产品的"数字护照"，助力越南农产品满足国际市场的严苛要求。

在山罗省，碧操咖啡合作社拥有超过60公顷获得越南良好农业规范认证（VietGap）、优质咖啡认证（UTZ）和雨林联盟（RA）认证的咖啡园，已建立网站、将产品上架电商平台，并应用电子溯源系统。得益于此，特色咖啡已进入欧盟、日本、韩国、美国等高端市场。

2026年6月30日，越南农业与环境部公布了农产品溯源系统——这是国家溯源系统建设路线图中的重要里程碑。该系统集成了170家企业、181个商品组别的18500多种产品的数据。初期，共有全链条可追溯的6集装箱新鲜榴莲成功出口到中国。2026年上半年，农林水产品出口额接近360亿美元，同比增长6%。

实践证明，数字化转型不仅拓宽了销路，还带来了生产思维的根本性变革。当每个产品都有自己的故事、明确的来源和透明的数据时，农产品的价值便通过品牌和消费者信任得以确立。



将农产品带上数字空间不仅是增加销售渠道，更是将“信任数字化”。当生产流程、质量标准、来源在数字平台上透明化，越南农产品将成为有特色、有竞争力的品牌，其竞争力正源于自身的价值。 越南农业学院院长阮氏兰教授

数字化转型开辟了新道路，但打造一支农业企业家队伍才是这条道路可持续发展的条件。越南农民协会第九次代表大会确定了动员、引导和支持会员成立至少5000家农业领域企业的目标。

据越南农民协会主席梁国团介绍，全国有340万优秀生产经营农户，但从优秀生产者转变为企业家并非自然过渡，需要配备现代管理思维、经营技能、市场分析能力和数字技术掌控能力。（完）