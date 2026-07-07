经济

将农产品带入数字空间

数字化转型不仅拓宽了销路，还带来了生产思维的根本性变革。当每个产品都有自己的故事、明确的来源和透明的数据时，农产品的价值便通过品牌和消费者信任得以确立。

越南国会副主席阮氏红参观了在越南农民协会第九届全国代表大会期间展出的山罗省“一乡一品”农产品。图自qdnd.vn
越南国会副主席阮氏红参观了在越南农民协会第九届全国代表大会期间展出的山罗省“一乡一品”农产品。图自qdnd.vn

越通社河内——在全球竞争日益激烈的背景下，对产品质量、溯源和信息透明度的要求不断提升。数字化转型正在为越南农产品开辟新的发展方向，助力拓展销售市场、打造品牌、提升附加值和走向国际市场。

在河内市专美乡富专合作社，阮孟孝先生一边介绍生产流程，一边在社交平台上进行直播带货。如今，传统手工艺人无需依赖实体店铺或中间商，而是通过智能手机主动将产品送到消费者手中。阮孟孝说，参与“一乡一品”（OCOP）计划，并将产品推向电商平台，显著提升了产品的竞争力。

随着农业数字化转型发展加快推进，在九龙江三角洲地区，许多地方正从产量思维转向价值发展思维。种植区号和溯源二维码有助于透明化整个生产过程，被称为农产品的"数字护照"，助力越南农产品满足国际市场的严苛要求。

在山罗省，碧操咖啡合作社拥有超过60公顷获得越南良好农业规范认证（VietGap）、优质咖啡认证（UTZ）和雨林联盟（RA）认证的咖啡园，已建立网站、将产品上架电商平台，并应用电子溯源系统。得益于此，特色咖啡已进入欧盟、日本、韩国、美国等高端市场。

2026年6月30日，越南农业与环境部公布了农产品溯源系统——这是国家溯源系统建设路线图中的重要里程碑。该系统集成了170家企业、181个商品组别的18500多种产品的数据。初期，共有全链条可追溯的6集装箱新鲜榴莲成功出口到中国。2026年上半年，农林水产品出口额接近360亿美元，同比增长6%。

实践证明，数字化转型不仅拓宽了销路，还带来了生产思维的根本性变革。当每个产品都有自己的故事、明确的来源和透明的数据时，农产品的价值便通过品牌和消费者信任得以确立。

将农产品带上数字空间不仅是增加销售渠道，更是将“信任数字化”。当生产流程、质量标准、来源在数字平台上透明化，越南农产品将成为有特色、有竞争力的品牌，其竞争力正源于自身的价值。

越南农业学院院长阮氏兰教授

数字化转型开辟了新道路，但打造一支农业企业家队伍才是这条道路可持续发展的条件。越南农民协会第九次代表大会确定了动员、引导和支持会员成立至少5000家农业领域企业的目标。

据越南农民协会主席梁国团介绍，全国有340万优秀生产经营农户，但从优秀生产者转变为企业家并非自然过渡，需要配备现代管理思维、经营技能、市场分析能力和数字技术掌控能力。（完）

越通社
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