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越南产品在英国家具市场寻求立足之地

越南驻英国兼驻爱尔兰商务参赞黎廷伯接受越通社驻伦敦记者采访时表示，当前越南木制品的竞争优势在于设计、可持续认证和物流能力等三个因素。另外，越南具备大规模生产能力、稳定质量以及较为完善的供应链体系。

越南工贸部贸易促进局和越南企业代表合影。图自越通社
越南工贸部贸易促进局和越南企业代表合影。图自越通社

越通社河内——英国曼彻斯特国际家具及装饰展（MFS）于7月5日至6日举行，汇聚了150多个品牌，展示逾2.5万件家具、家居用品及装饰产品。16家越南企业的参展传递出一个明确信息：越南产品希望以来源透明和质量稳定获得认可。

越南驻英国兼驻爱尔兰商务参赞黎廷伯接受越通社驻伦敦记者采访时表示，当前越南木制品的竞争优势在于设计、可持续认证和物流能力等三个因素。另外，越南具备大规模生产能力、稳定质量以及较为完善的供应链体系。

Fomex国际股份公司（Fomex Global）董事长兼总经理阮功名表示：“我们希望在此次展会上向英国乃至欧洲市场的国际伙伴介绍具有明确原产地和稳定质量的越南产品。”

Best Craft Sp. z o.o.公司代表Maciej Holubko表示：“我认为，与越南企业的合作商机较多，因为越南提供大量高质量产品，目前我们正与Fomex Global开展合作。”

谈及英国市场前景，黎廷伯认为，英国消费者仍倾向于理性消费，优先选择设计美观、耐用、环保且价格合理的产品。这为越南企业带来机遇，前提是他们须持续加强设计创新投入、提升产品质量并满足市场标准。

2025年，越南木材及木制品出口额首次突破170亿美元，达到172亿美元，创下该行业历史新高。但对英国市场的出口额仅为2.44亿美元，该市场的潜力仍然有待挖掘。在此背景下，《越南—英国自由贸易协定》（UKVFTA）成为重要杠杆，许多木制品享受零关税待遇。

黎廷伯指出，参加展会是企业与客户对接、寻找合作伙伴的重要起点。然而，要在英国市场树立品牌形象，企业需保持稳定质量、建立与进口商的信誉、发展分销体系，并加强对设计、营销及售后服务等方面的投资。越南驻英国商务处鼓励企业不仅参与曼彻斯特家具展等专业展会，还须主动制定长期品牌发展战略，加强与英国分销体系及零售商的直接对接。（完）

越通社
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