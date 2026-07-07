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政府常务副总理范家足：打击走私和商业欺诈只有起点，没有终点

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会主任范家足7日主持召开全国视频会议，总结该委员会上半年工作执行情况和部署下半年工作任务。

落实政府总理第38号紧急公电要求以来，工贸部已协调电子商务平台下架违法商品9000余件，封禁涉嫌违法网店2000多个；市场管理机构查处网络违法案件300余起，处理假冒商标和侵犯工业产权案件1500余起，并向公安机关移送涉嫌犯罪案件24起。

今年前6个月，公安部共立案1333起，涉及犯罪嫌疑人2354名。公安部自今年5月7日至8月6日开展打击侵犯知识产权犯罪专项行动，截至目前共立案141起，涉及犯罪嫌疑人254名，查获涉案商品价值近1434亿越盾。

范家足对今年上半年打击走私和商业欺诈工作取得的成效给予肯定。他同时指出，美国有关部门高度评价越南在知识产权和版权保护方面作出的努力。不过，走私、商业欺诈、假冒商品、伪造原产地商品以及侵犯知识产权等违法行为仍然复杂多发，特别是在电子商务领域表现突出。他表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。

范家足要求各部门、各地方进一步完善法律制度，加快数字化转型，积极运用信息技术提升打击走私、商业欺诈和假冒商品的能力。工贸部与公安部要尽快建立商品溯源数据库，加强信息共享，充分发挥举报热线作用，及时处理群众举报。同时，加强监督检查，严肃工作纪律，提高执法队伍专业能力和廉洁水平。（完）

越通社
#打击走私 #假冒商品 #越南政府 #范家足
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