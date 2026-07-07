越通社河内——值此藤森庆子（Keiko Fujimori）女士当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。（完）
越南领导人向美国领导人致国庆贺电、贺信
值此美利坚合众国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）之际，7月4日，越共中央总书记、国家主席苏林向美利坚合众国总统唐纳德·特朗普致贺信，越南政府总理黎明兴向唐纳德·特朗普总统致贺电。
值此藤森庆子（Keiko Fujimori）当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。
越通社河内——值此藤森庆子（Keiko Fujimori）女士当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。（完）
越南海警7月7日在岘港市举行第一届越南海警与菲律宾海岸警卫队青年军官交流活动开幕式。
6月17日及7月6日至7日，在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士清的主持下，越共中央检查委员会在河内召开第八次会议，审议并就以下内容作出结论。
越南友好组织联合会主席潘英山对这位越南人民挚友的逝世表示深切哀悼，并高度评价ICAV在她带领下为加深两国人民友谊所做出的持续努力。
越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。
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7月7日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行工作访问的马来西亚总检察长丹斯里莫哈末杜苏基。
7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。
继承越南民族崇尚和平的外交传统，秉承胡志明主席“对于一个独立国家而言，外交仅次于国防，是不可或缺的事业”的思想，越南正以坚定的战略定力迈入民族奋发图强的新纪元。
7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛在岘港开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。约120名代表出席，来自东盟11国、东盟秘书处、中国、日本、国际劳工组织等。内务部副部长高辉表示，东盟拥有超3.5亿劳动者，数字化转型带来个人数据保护、AI应用伦理、平台劳动者权利保障等新挑战。越南正推进建设国家职业安全健康数据库、在线工伤报告门户。
通过此次工作会谈，越南代表团有机会参考法国政策咨询机制的相关经验，特别是在凝聚社会智慧，举行不同社会群体之间对话，以及将民众和社会组织的意见纳入政策制定过程等方面的方法。
越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。
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越共中央总书记、国家主席苏林7月6日在主席府分别接受了前来履新的葡萄牙、伊朗、蒙古国、美国、缅甸等国新任驻越特命全权大使递交的国书。
7月6日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光在河内会见了来访的日本大和控股集团（Yamato Holdings）董事长长尾丰（Nagao Yutaka）。
7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。
7月6日下午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在河内主持召开2026-2031年任期委员会第二次会议。
7月6日下午，越南国会主席陈青敏主持召开国会领导与国会各机构、国会办公厅之间的工作交班会，总结2026年上半年工作并部署下半年任务。
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7月6日，古巴共和国驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）率工作代表团对位于同海越古友谊医院进行工作访问。
经越南国防部批准，中国海军第83舰艇编队于7月5日至9日对越南胡志明市进行友好访问。该编队由训练舰“戚继光”号（舷号83）和登陆舰“昆仑山”号（舷号998）组成。