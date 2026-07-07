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越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电

值此藤森庆子（Keiko Fujimori）当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。

秘鲁当选总统藤森庆子。图自新华社/越通社
秘鲁当选总统藤森庆子。图自新华社/越通社

越通社河内——值此藤森庆子（Keiko Fujimori）女士当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。（完）

越通社
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