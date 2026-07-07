☕️越通社新闻下午茶（2026.7.7）

越通社河内——·7月7日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行工作访问的马来西亚总检察长丹斯里莫哈末杜苏基。阅读全文
·今年上半年，走私、贸易欺诈、假冒伪劣及侵犯知识产权活动形势依然极其复杂，范围广、犯罪分子多，对生产经营、人民健康和信心造成不良影响。这是政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会主任范家足在7月7日上午召开的指导委员会2026年上半年工作总结暨下半年方向和任务全国视频会议上作出的评价。阅读全文
·继承越南民族崇尚和平的外交传统，秉承胡志明主席“对于一个独立国家而言，外交仅次于国防，是不可或缺的事业”的思想，越南正以坚定的战略定力迈入民族奋发图强的新纪元。阅读全文
·越南政府刚于2026年7月3日颁布第271/2026/NĐ-CP号议定，规定免除普通教育教科书费用以及高等教育和职业教育机构中国防安全教育课程的学费和教材减免政策。阅读全文
·7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。阅读全文
·7月7日，越南科技部原子能研究院成立50周年（1976—2026）庆典在河内举行。越共中央委员、政府副总理胡国勇出席并发表讲话。阅读全文
·2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。阅读全文
·庆和省拥有丰富的海洋、岛屿资源和多样的自然景观，持续吸引大量国内外游客。然而，当前夜间旅游发展仍较为自发，缺乏整体规划，产业链条尚未完善，特色亮点不足。在旅游收入已成为推动当地经济增长重要支撑的背景下，挖掘夜间旅游潜力被视为实现全年两位数增长目标的关键突破口。
·战争已经结束半个多世纪，但为无名烈士确认身份、找回姓名的工作仍在继续。随着时间流逝，越来越多的线索逐渐消失，而以新一代基因测序（NGS-SNP）为代表的科技突破，正为烈士身份确认工作带来新的希望，让更多英烈能够重归故里、魂归故乡。
·越通社驻北京记者援引中国媒体报道，得益于消费需求持续增长、跨境物流体系不断改善以及两国贸易便利化政策的推动，越南水果正日益巩固其在中国市场的地位。 阅读全文
·2026年上半年，胡志明市旅游服务收入超过19.13万亿越盾，同比增长10%。这一成果得益于该市旅游业持续推出旅游刺激政策，特别是持续保持对国际游客的吸引力。
·海上风电被期待成为越南新的增长动力，助力形成现代海洋产业，并实现将越南建设成为海洋强国的目标。 阅读全文
·越南工贸部境外市场发展局表示，印度最大零售商Reliance Retail将参加预计于今年9月3日至5日在西贡会展中心举行的2026年越南国际采购展（VIS 2026），以寻找稳定、长期的供应商，服务于印度全国数亿消费者。阅读全文
·据越南体育总局消息，越南首次获得2026年电子竞技国际大奖赛（EGC 2026）主办权。该赛事由东南亚电竞联合会赞助，其成绩获得奥运会标准认证。阅读全文
·7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛（AOC-13）在岘港市正式开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。该活动标志着越南担任2026-2027年任期东盟职业安全健康网络（ASEAN-OSHNET）主席国。阅读全文
·越南正进入碳市场发展的重要阶段，温室气体排放配额和碳信用等商品已在国内交易所上线交易。这不仅是排放管理中的技术性步骤，更开辟了新的思路：利用市场工具推动企业减排、技术创新，并在绿色经济成为必然要求的背景下提升竞争力。
·据越通社驻东京记者报道，日本零售巨头永旺计划到2030财年将在越南的购物中心总数增至30家，是目前已运营9家购物中心的三倍以上。这一计划由负责购物中心业务的永旺梦乐城董事长兼总裁大野惠司近日在接受《日本经济新闻》采访时透露。（完）