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政府常务副总理范家足：打击走私和商业欺诈只有起点，没有终点

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足。图自越通社
越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足。图自越通社

越通社河内 ——越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。

范家足对今年上半年打击走私和商业欺诈工作取得的成效给予肯定，认为有关工作为营造健康有序的生产经营环境、维护社会秩序、增强人民群众信心发挥了积极作用。他同时指出，美国有关部门高度评价越南在知识产权和版权保护方面作出的努力。

不过，走私、商业欺诈、假冒商品、伪造原产地商品以及侵犯知识产权等违法行为仍然复杂多发，特别是在电子商务领域表现突出。

范家足指出，部分地方和单位负责人责任意识仍有待提高，监督检查和事后监管力度不足，商品溯源等专业数据库建设进展较慢，是当前存在的主要问题。

范家足要求各部门、各地方进一步完善法律制度，加快数字化转型，积极运用信息技术提升打击走私、商业欺诈和假冒商品的能力。工贸部与公安部要尽快建立商品溯源数据库，加强信息共享，充分发挥举报热线作用，及时处理群众举报。同时，加强监督检查，严肃工作纪律，提高执法队伍专业能力和廉洁水平。

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安江省389/AG指导委员会成员查获违禁品。图自越通社

会上，越南工贸部副部长阮生日新表示，今年前6个月，工贸部围绕成品油、电子商务、食品安全等重点领域，持续开展打击假冒商品和侵犯知识产权专项行动。

落实政府总理第38号紧急公电要求以来，工贸部已协调电子商务平台下架违法商品9000余件，封禁涉嫌违法网店2000多个；市场管理机构查处网络违法案件300余起，处理假冒商标和侵犯工业产权案件1500余起，并向公安机关移送涉嫌犯罪案件24起。

今年下半年，工贸部将继续加强电子商务领域监管，推广数字技术和商品溯源应用，提高违法行为发现和查处效率。

越南边防部队司令武忠坚中将表示，今年上半年，边防部队和海警持续加强边境和海上巡逻管控，联合打击跨境犯罪，成功侦破多起重大案件和多个跨国犯罪团伙，罚款上缴国家财政超过1700亿越盾。特别是，海警、边防部队与公安部联合侦破一起重大海上毒品案件，缴获毒品1吨以上。

政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会主任范家足在会议上发表讲话。图自越通社

2026年上半年越南发现走私、贸易欺诈和假冒伪劣行为近6.8万起

今年上半年，走私、贸易欺诈、假冒伪劣及侵犯知识产权活动形势依然极其复杂，范围广、犯罪分子多，对生产经营、人民健康和信心造成不良影响。这是政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会主任范家足在7月7日上午召开的指导委员会2026年上半年工作总结暨下半年方向和任务全国视频会议上作出的评价。

越南公安部反腐败、经济犯罪和走私犯罪调查警察局副局长陶鸿山少将表示，当前走私、非法跨境运输货物和货币、制售假冒伪劣商品等违法犯罪活动不断翻新作案手法，线上线下交织、国内外相互勾连，执法工作面临新的挑战。今年前6个月，公安部共立案1333起，涉及犯罪嫌疑人2354名。

公安部自今年5月7日至8月6日开展打击侵犯知识产权犯罪专项行动，截至目前共立案141起，涉及犯罪嫌疑人254名，查获涉案商品价值近1434亿越盾。

公安部建议进一步完善相关法律制度，及时解决执法、调查和案件办理中的制度障碍，不断提高打击走私、商业欺诈、假冒商品和侵犯知识产权违法犯罪活动的整体成效等。（完）

越通社
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