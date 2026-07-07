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越南迈入人口发展新阶段

越通社驻巴黎记者报道，法国人口学家评估称，越南是亚洲人口转型成功的国家之一。目前越南人口规模已突破1亿大关，人均预期寿命日益延长，且生育率保持在相对均衡的水平。这是越南在未来几十年继续发挥人力资源优势、促进经济社会发展的关键基石。

在2026年6月刊的《人口与社会》（Population & Sociétés）杂志上的报告。（屏幕截图）
在2026年6月刊的《人口与社会》（Population & Sociétés）杂志上的报告。（屏幕截图）

越通社巴黎 ——越通社驻巴黎记者报道，法国人口学家评估称，越南是亚洲人口转型成功的国家之一。目前越南人口规模已突破1亿大关，人均预期寿命日益延长，且生育率保持在相对均衡的水平。这是越南在未来几十年继续发挥人力资源优势、促进经济社会发展的关键基石。

上述评估出自法国国家人口研究所（Ined）两位研究员吉尔斯·皮森（Gilles Pison）和凯瑟琳·斯科内特（Catherine Scornet）撰写的专题研究报告——《越南：今日一亿人口，明日几何？》，该报告发表在2026年6月刊的《人口与社会》（Population & Sociétés）杂志上。

研究表明，越南人口已于2023年突破1亿大关，较1976年国家统一时增长了翻一倍以上。这一成果得益于过去数十年随着经济发展、生活条件改善及医疗水平提升而持续推进的人口转型进程。得益于较早建立的基层医疗保健体系以及营养条件的显著改善，越南人均预期寿命已从1950年的约48岁大幅提升至2023年的近75岁。

证实越南迈入人口发展新阶段的一个核心亮点是，在过去20多年里，越南的生育率一直稳定在每位女性生育1.9个孩子左右的更替水平。在许多亚洲国家正面临严重少子化风险的背景下，这是一个相对有利的水平。面对人口老龄化趋势，越南已主动调整政策，取消了以往每户家庭生育一至两个孩子的规定，转而鼓励夫妻生育两个孩子，以长期维持合理的人口结构。

除积极成果外，研究结果也指出越南将面临人口老龄化和出生人口性别比失衡等新挑战。然而，凭借庞大的人口规模、日益改善的人力资源质量以及合理的生育率，越南拥有诸多有利条件来适应未来的人口结构变动。当前的核心议题已不再是如何控制人口增长率，而是如何维持生育率稳定并为老龄化进程做好准备，这将决定越南在21世纪后半叶的发展潜力。（完）

越通社
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