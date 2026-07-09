俄罗斯远东再添一座以胡志明主席命名的公共设施

越通社莫斯科——越通社驻俄罗斯记者报道，7月8日，俄罗斯符拉迪沃斯托克市（Vladivostok）政府宣布，将“Sportivnaya”公交站正式更名为“胡志明广场”站。这一决定是在今年6月召开的符拉迪沃斯托克市地名委员会会议上，根据俄越友好协会的提议通过的。



至此，继胡志明主席纪念碑和胡志明公园之后，符拉迪沃斯托克市又新增了一处以越南伟大领袖胡志明主席命名的公共设施。在在线地图平台2GIS上，“Sportivnaya”公共交通站点已更新为“胡志明广场”站。



符拉迪沃斯托克市文化局表示，此次更名也符合实际情况，因为该公交站毗邻胡志明公园和胡志明主席纪念碑。这一工程由越南于2019年赠送给符拉迪沃斯托克市，是越俄两国人民友谊的象征。



越南驻符拉迪沃斯托克市总领事阮越坚在接受越通社记者采访时表示，此项决定是推崇越南人民敬爱领袖、过去越南—苏联和当今越南—俄罗斯友谊奠基人和培育者——胡志明主席项目中的一部分。



他指出，这一决定也是对旅居当地越南侨胞、俄越友好协会以及越南驻符拉迪沃斯托克市总领事积极融入当地社会、为驻在地各项活动作出贡献的充分肯定。这一决定不仅将成为旅居符拉迪沃斯托克市乃至整个远东地区越南人的荣誉与自豪，也将成为进一步巩固两国、两国人民传统友谊的新见证。（完）



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