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推动越俄全面战略伙伴关系高质量、可持续发展

7月8日下午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇（Kalganov Vyacheslav Gennadievic）。

越南国会副主席阮尹英会见俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇。图自越通社
越南国会副主席阮尹英会见俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇。图自越通社

越通社河内——7月8日下午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了俄罗斯圣彼得堡市对外关系委员会副主席卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇（Kalganov Vyacheslav Gennadievic）。

会见中，阮尹英高度评价越俄关系近年来所取得的积极进展，强调双方保持代表团互访和高层接触已为推动两国多个领域合作关系向前发展作出了重要贡献。

特别是，越南国会与俄罗斯联邦议会继续发挥作为重要政治对话渠道的作用，推动两国高层领导人达成的重要共识转化为务实合作成果，造福两国人民。越南国会始终与俄罗斯联邦议会、政府、各部门和地方保持密切协调，切实抓好经贸、投资、科技、教育、文化、旅游等领域合作协议的落实。

阮尹英对圣彼得堡市近年来与河内市、胡志明市及越南多个地方之间合作关系取得切实成效表示高兴，并强调，越南国会始终支持并为两国地方拓展合作创造有利条件，为深化越俄全面战略伙伴关系、推动越南各地方和部门同圣彼得堡市合作不断走深走实作出积极贡献。

特别是，阮尹英认为，双方正积极推进签署团队游客互免签证协定，这将有助于促进两国民间交流，进一步加强两国之间的友好合作关系。

阮尹英强调，越俄友好关系是两国历代领导人和人民长期精心培育的成果；他强调，当代人肩负着继续巩固和发展越俄关系的重要责任，推动两国关系朝着更加充满活力、务实、高效的方向发展。

卡尔加诺夫·维亚切斯拉夫·根纳季耶维奇表示，他高度关注越南共产党关于青年工作、文化合作、科技发展和创新的主张和路线，并高度评价越南近年来取得的重要发展成就。

他指出，俄罗斯始终高度重视推动双方立法机构乃至两国关系向前发展，并强调，圣彼得堡市政府始终将深化对越合作置于优先位置。他同时强调，圣彼得堡市政府始终将发展对越合作置于优先位置，希望进一步加强与越南各地方的合作，为推动越俄关系不断朝着更加务实、高效方向发展作出积极贡献。（完）

越通社
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