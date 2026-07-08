越南国会常务委员会第四次会议：第一次特别会议拟审议27项议题

越通社河内——在第四次会议框架下，越南国会常务委员会于7月8日下午就第十六届国会第一次特别会议（2026年8月立法工作专题会议）的筹备工作提出意见。



第一次特别会议预计于8月3日开幕



在国会常务委员会讨论后，国会主席陈青敏发表结论性讲话时表示，第一次特别会议预计于8月3日开幕，8月24日闭幕，分两期进行，采取在国会大厦集中开会的形式。



第一次特别会议将提交国会审议决定27项内容，其中预计审议通过20项法律和规范性决议，以及3项国家重要问题，同时将根据有权机关的结论对4部法律草案进行首次意见征求。



陈青敏要求，对于已登记的内容，各机关必须加快推进，不得申请推迟或撤回；指示国会秘书长、国会办公厅主任黎光猛汇总新出现的问题，向政治局报告并征求关于会议时间的意见。



此前，国会秘书长、国会办公厅主任黎光猛在会议上报告称，在第一次特别会议上，国会将审议决定修改、补充多项重要法律和决议，以处理实践中产生的紧迫问题；有效落实削减行政审批、经营条件的方针，推动经济社会发展，实现“两位数”增长目标；同时，继续落实按三级政府模式进行机构重组的主张、精简机构的主张以及分级分权等规定。这些都是党和国家的重要方针和方向，因此，国会办公厅建议各国会代表团主动以灵活适当的方式组织选民接触活动，其中加强数字技术应用，大力推进线上形式或线上线下相结合的方式，以汇总信息，并及时向选民通报会议内容，继续向各阶层人民深入传播第十六届国会第一次特别会议审议内容的意义和重要性。



朝着人文、公平、可行的方向完善优抚政策



在7月8日下午的会议上，就《革命有功人员优抚法令部分条款修改补充法令》草案提出意见时，国会常务委员会高度评价并基本同意颁布该条例草案的必要性，以适时将党的方针体制化，破解实践中的困难和障碍，继续按照人文、公平、可行和符合新时期国家发展要求的方向完善优抚政策。

国会副主席黎进珠在会议上发表讲话。图自越通社

国会常务委员会同意补充关于革命有功人员的概念；同时建议仔细核查各类对象；研究根据经济社会发展情况确定补助和津贴标准。



经过讨论，以100%与会代表赞成的结果，国会常务委员会原则通过了《革命有功人员优抚法令部分条款修改补充法令》草案。



国会常务委员会责成起草机关和审查机关同法律与司法委员会及相关机关密切配合，完善条例草案，在7月27日前呈报国会主席签发前，书面征求国会常务委员会意见。（完）