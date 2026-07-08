越共中央总书记、国家主席苏林：必须建设现代、透明、灵活、融入国际的劳动力市场



越通社河内——7月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与内务部门的工作会议，围绕劳动力资源质量、促进可持续就业的解决方案以及新发展阶段人力资源培养等核心议题进行讨论。



正视瓶颈：数量不缺，缺的是质量



在听取汇报和与会代表意见后，苏林在总结讲话中指出，必须正视当前存在的短板。他强调，制约发展的瓶颈并非劳动力数量不足，而是与发展需求相匹配的高质量劳动力短缺。具体表现为：职业技能、劳动纪律、工业作风、外语能力、数字技能和绿色技能不足；技术人员、熟练工人、实践型人才、科技人才以及中层管理人才匮乏。



与此同时，非正规就业规模仍然较大，青年失业率居高不下，教育培训结构与就业需求存在明显错位，人口老龄化进程不断加快。



重塑评价标准：从“多少人就业”到“就业质量如何”



苏林明确要求，评价劳动力资源质量必须从注重数量转向更加注重质量、使用效率以及对劳动生产率的贡献。他指出，不仅要关注有多少人实现就业，更要关注就业是否正规、是否可持续、是否具备较高生产率和附加值；劳动者是否具备职业技能、稳定收入、社会保险保障以及终身学习和职业转换的机会。最终的衡量标准应是就业质量、人力资源质量以及劳动者对国家竞争力提升的实际贡献。



因地制宜：三大区域差异化就业方向



针对不同区域，苏林提出了差异化的可持续就业方向。



在城市，可持续就业要与新的增长模式、企业发展和居民生活质量提升相结合。城市既是工业、服务业、科技创新、数字经济、绿色经济和现代商业模式的集聚地，也是外来务工人员、非正规就业人员和平台就业人员高度集中的地区，同时面临住房、社会基础设施和公共服务等方面的巨大压力。因此，目标不仅是增加就业岗位，更要创造更加优质、更加规范的就业机会，使劳动者享有更高生产率、更高收入、更完善的社会保障、更强技能和更广阔的职业发展空间。



在农村，可持续就业要与提高劳动价值、推动技能型劳动力转移和可持续生计相结合。目标不仅是降低农业劳动力占比，更重要的是提高农村居民收入，推动劳动力从低生产率农业向高附加值农业、加工制造业、现代服务业以及本地新兴产业转移。



在少数民族地区，可持续就业要与激发内生动力、实现可持续减贫和保护民族文化特色相结合。少数民族地区劳动力是国家发展的重要资源，但仍面临教育水平、职业技能、普通话能力、基础设施、市场信息以及获取培训、信贷和就业服务等方面的诸多困难。因此，推动少数民族地区可持续就业不仅是一项劳动就业政策，更是民族政策、减贫政策、人力发展政策以及巩固人民信心的重要举措。



改革人才培养：从满足当下需求到提升长期竞争力



苏林强调，人力资源培养改革必须着力构建国家技能发展体系。人才培养应由满足当前需求转向提升国家长期竞争力，核心是转变理念——由重学历向重技能转变，由按现有能力培养向按市场需求、技能标准和培养成果培养转变。



在创造国内就业岗位的同时，还要拓宽就业渠道，提升劳动者技能，为经济发展补充高质量人力资源。在科技、产业链、劳动力和知识快速流动的背景下，越南既要创造国内可持续就业，也要推动越南劳动者进入国际劳动力市场学习先进经验，同时有针对性地吸引知识人才、专家和高端人才服务国家发展，特别是服务于重点领域和战略领域。



苏林总书记发表讲话 图自越通社



八大重点任务部署



苏林责成政府党组指导制定《国家人力资源发展和现代劳动力市场建设方案》，并提出以下重点任务：



一、全面评估劳动力资源质量现状，编制按行业、区域和地方划分的劳动力及技能短缺地图；



二、公布重点职业目录，根据新的增长模式和新的发展空间优化职业院校布局；



三、实施面向青年、农村劳动力、城市非正规就业人员、少数民族地区劳动力以及受数字化和自动化影响劳动者的可持续就业计划；



四、将公共就业政策纳入经济社会发展项目；



五、完善正规就业发展政策，支持企业创造就业岗位，提高越南劳动者赴国外就业工作成效；



六、吸引和重用高层次人才及高技能劳动者；



七、建立年度劳动力资源质量、可持续就业、职业培训、收入、社会保险以及劳动者和企业满意度监测评价指标体系；



八、建设现代、透明、灵活、融入国际的劳动力市场，实现由低成本劳动力优势向高质量人力资源优势转变。



三大支柱：信息互联、服务专业、教育灵活



苏林要求，完善劳动力市场信息系统，实现就业、社会保险、教育培训、企业和人口等数据互联互通；建设现代化、专业化公共就业服务体系；建立覆盖各行业、各地区的人力资源需求和职业技能需求分析预测体系。同时，要建设开放、灵活、终身学习的教育培训体系，帮助劳动者再学习、转岗和提升技能，坚持以人为中心，把人民作为发展的主体、资源和最终目标。



人力资源——国家最宝贵的财富



苏林强调，越南劳动力资源质量是国家最宝贵的财富。关心劳动者，就是关心国家未来。投资人力资源不仅是一项社会政策，更是一项国家发展战略。只要能够有效激发、培养、使用、保障和转化人力资源优势，就能够把人口优势转化为发展优势，把发展愿景转化为现实力量，推动国家在新阶段实现快速、可持续发展。(完)

