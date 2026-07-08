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📝时评：关于打击“内部敌人”的新思维与新行动

当前的内政工作和反腐败、反浪费、反消极工作不仅是为了发现和处理违规行为，而且要着力于破除瓶颈、释放资源、完善体制机制、控制权力，营造清廉高效的发展环境，推动国家发展。

6月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开越共中央反腐败、反浪费和反消极工作指导委员会第30次会议。图自越通社
6月18日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开越共中央反腐败、反浪费和反消极工作指导委员会第30次会议。图自越通社

越通社河内——要推动国家快速、可持续发展，必须建立一个廉洁、透明、现代的国家治理体系。因此，当前的内政工作和反腐败、反浪费、反消极工作不仅是为了发现和处理违规行为，而且要着力于破除瓶颈、释放资源、完善体制机制、控制权力，营造清廉高效的发展环境，推动国家发展。

2026年继续标志着党在领导和管理思维上的重要转变，其中包括内政工作和反腐败、反浪费、反消极工作。面对国家进入新发展阶段的要求，对“内部敌人”的斗争依然坚定不移、毫无禁区、没有例外。但目标已不再局限于处理违规行为，而转向建设廉洁、透明、现代的国家治理体系，畅通被阻滞的资源，破解体制机制瓶颈，同时保护敢想敢干、勇于创新、敢于为公共利益担当的人。

实践表明，这一转变正通过一系列强有力且具体的决策得以落实。2026年上半年，越共中央委员会、中央政治局、中央书记处已颁布30多项关于党建、政治体系建设、经济社会发展以及反腐败、反浪费、反消极工作的决议、指示、规定和结论。国会和政府也迅速审查、修改、补充与颁布近300项法律规范性文件，及时将新主张制度化，弥补漏洞和不足，疏通瓶颈，同时加强权力下放，与控制权力和预防腐败相结合。

这些数据反映出一系列值得关注的新变化，即打击“内部敌人”的重点正在转向完善体制机制、控制权力以及将风险化解在萌芽状态，从源头上消除内部隐患。正如越共中央总书记、国家主席苏林所强调：“要由事后处理转向事前预防；从处理个案转向完善体制机制；从审查统计数据转向彻底解决问题；从在最后阶段追回资产转向通过数据进行监督。”

这也说明，当前内政工作正日益与立法和执法革新、数字化转型以及国家治理能力提升深度交织、协同推进。这一趋势在解决长期积压项目方面体现尤为明显。今年上半年，越南政府会同各部委和地方对另外1501个项目进行核查并更新信息，使长期积压项目总数达到4492个，其中已有1531个得到处理解决。与此同时，在行政单位调整后，全国闲置房产和土地共计30595处，其中14992处已重新投入使用。

如果说过去反腐败主要是防止资产流失，那么如今反浪费、处理停滞项目、盘活闲置公共资产已成为紧迫的发展要求。国家发展事业的重要资源绝不能因机制问题、迟滞或分配不当而被“冻结”。因此，党要求必须在2026年内彻底解决积压项目和闲置资产问题，并明确责任主体，旨在把资源重新投入经济发展，激发增长动力，提升新阶段国家治理效能。

严查违纪行为是维护纪律、巩固信任、夯实可持续发展的前提。今年以来，各级党委和检查机构已处分65个党组织和3375名党员。通过监察审计，建议追回7994亿越盾及31公顷土地，对356个集体和1192名个人提出处理建议，移送侦查13起。检察机关新立刑事案1985起、公诉1886起，一审审结1721起，涉案人员主要涉及腐败、经济和渎职犯罪。

内政工作的重点也正从事后处理转向源头预防。预防不再仅仅依靠宣传与教育或内部制度的完善，而是建立在权力控制、数字化转型和数据治理基础之上。目前，越南已从基层对中央政治局关于权力控制和反腐败、反浪费、反消极的5项规定执行情况，特别是干部工作进行监督。国家数据库被要求实现互联互通，以服务监督工作。行政手续改革和数字化转型也在加快推进，以节省时间和成本，减少直接接触，降低对群众和企业的骚扰与不便。

近日，在越共中央反腐败、反浪费和反消极工作指导委员会第30次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出：“反腐败、反浪费、反消极工作服务于经济社会发展，不能因为反腐败、反浪费、反消极而使干部不敢作为、推诿扯皮、回避责任。”

这是将内政工作与发展有机结合的思维，既严明纪律，又保护敢于担当、勇于创新、为公共利益负责的人。

现代治理不仅要惩治违规者，更要堵塞制度漏洞；不仅要在事后追回资产，更要从源头防止流失；不仅要严惩错误，还要保护正确，鼓励创新并对公共利益承担责任。这既是国家新阶段的要求，也是衡量党的定力、视野和领导能力的重要标尺。（完）

越通社
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