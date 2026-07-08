时政

越南向委内瑞拉提供紧急人道主义援助 帮助委内瑞拉克服灾害后果

越南党、国家和人民决定向委内瑞拉提供30万美元的紧急人道主义援助，帮助委内瑞拉政府和人民克服灾害后果，让受灾民众的生活尽早稳定下来。

越南向委内瑞拉提供紧急人道主义援助。图自越通社
越南向委内瑞拉提供紧急人道主义援助。图自越通社

越通社河内——面对2026年6月24日发生的双强震给委内瑞拉人民造成的巨大人员伤亡和财产损失，本着越南与委内瑞拉人民之间传统团结友好关系及互助精神，越南党、国家和人民决定向委内瑞拉提供30万美元的紧急人道主义援助，帮助委内瑞拉政府和人民克服灾害后果，让受灾民众的生活尽早稳定下来。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #委内瑞拉地震 #财产损失 #人道主义援助
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

遇难者卡米拉母亲向越南救援队表示感谢。图自越通社

委内瑞拉地震：废墟中的尾声

从加勒比海吹向拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）住宅区的海风，未能吹散空气中由骨灰、混凝土和死气交织而成的窒息感。自那场将这片土地无情撕裂的惨烈地震发生以来，一周的时间已过去了。七天，随着救护车警笛的一次次鸣响，奇迹生还的希望正一点点幻灭。然而，在一栋完全坍塌的五层居民楼废墟现场，越南救援队的队员们依旧默默地在与时间赛跑。

更多

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足。图自越通社

政府常务副总理范家足：打击走私和商业欺诈只有起点，没有终点

越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。

胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见中国海军83舰编队指挥员。图自《西贡解放报》

胡志明市领导会见中国海军83舰编队指挥员

7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。

出席论坛开幕式的代表们合影留念。图自越通社

来自11个国家的120名代表出席在岘港举行的第13届东盟职业安全健康网络论坛

7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛在岘港开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。约120名代表出席，来自东盟11国、东盟秘书处、中国、日本、国际劳工组织等。内务部副部长高辉表示，东盟拥有超3.5亿劳动者，数字化转型带来个人数据保护、AI应用伦理、平台劳动者权利保障等新挑战。越南正推进建设国家职业安全健康数据库、在线工伤报告门户。

双方工作会谈场景。图自越通社

越法加强公共政策制定工作经验交流

通过此次工作会谈，越南代表团有机会参考法国政策咨询机制的相关经验，特别是在凝聚社会智慧，举行不同社会群体之间对话，以及将民众和社会组织的意见纳入政策制定过程等方面的方法。

委内瑞拉政府代表向越南救援队队员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。图自《人民军队报》

越南救援队获颁“委内瑞拉英雄”奖章

越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。

越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动。图自越通社

越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动

7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。