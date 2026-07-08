越南向委内瑞拉提供紧急人道主义援助 帮助委内瑞拉克服灾害后果

越通社河内——面对2026年6月24日发生的双强震给委内瑞拉人民造成的巨大人员伤亡和财产损失，本着越南与委内瑞拉人民之间传统团结友好关系及互助精神，越南党、国家和人民决定向委内瑞拉提供30万美元的紧急人道主义援助，帮助委内瑞拉政府和人民克服灾害后果，让受灾民众的生活尽早稳定下来。（完）
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越南国会常务委员会第四次会议开幕
越南国会常务委员会第四次会议8日上午在国会大厦举行。国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。
越南驻阿根廷大使馆隆重举行越阿友好人士波尔迪·索萨·施密特追悼会
7月7日，越南驻阿根廷大使馆与阿根廷-越南文化研究院（ICAV）隆重举行追悼会，缅怀ICAV创始人和主席波尔迪·索萨·施密特（Poldi Sosa Schmidt），以感谢她为培育越南与阿根廷人民团结友好关系所作出的贡献。
📝时评：关于打击“内部敌人”的新思维与新行动
当前的内政工作和反腐败、反浪费、反消极工作不仅是为了发现和处理违规行为，而且要着力于破除瓶颈、释放资源、完善体制机制、控制权力，营造清廉高效的发展环境，推动国家发展。
☀️越通社早安咖啡（2026.7.8）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南海警与菲律宾海岸警卫队青年军官交流活动在岘港市举行
越南海警7月7日在岘港市举行第一届越南海警与菲律宾海岸警卫队青年军官交流活动开幕式。
越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电
值此藤森庆子（Keiko Fujimori）当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。
原越南航空港总公司党委常委会委员、副总经理杜毕平被开除党籍
6月17日及7月6日至7日，在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士清的主持下，越共中央检查委员会在河内召开第八次会议，审议并就以下内容作出结论。
波尔迪·索萨——越南在南美洲的忠诚朋友
越南友好组织联合会主席潘英山对这位越南人民挚友的逝世表示深切哀悼，并高度评价ICAV在她带领下为加深两国人民友谊所做出的持续努力。
政府常务副总理范家足：打击走私和商业欺诈只有起点，没有终点
越南政府常务副总理、国家打击走私、商业欺诈和假冒商品指导委员会（389号国家指导委员会）主任范家足7日在全国视频会议上表示，打击走私、商业欺诈、假冒伪劣商品和侵犯知识产权是一项长期任务，只有起点，没有终点，需要多地政府共同参与，持续深入推进。
☕️越通社新闻下午茶（2026.7.7）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
越南国会主席陈青敏会见马来西亚总检察长莫哈末杜苏基
7月7日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行工作访问的马来西亚总检察长丹斯里莫哈末杜苏基。
胡志明市领导会见中国海军83舰编队指挥员
7月6日下午，胡志明市市委常务委员会委员、市人民委员会常务副主席阮禄河会见了由戚继光训练舰（舷号83）与昆仑山登录舰（舷号998）组成的中国海军83舰编队指挥员刘占峰大校和许建国大校。
📝时评：新时代越南外交：以“实力之钟”奏响“时代之音”
继承越南民族崇尚和平的外交传统，秉承胡志明主席“对于一个独立国家而言，外交仅次于国防，是不可或缺的事业”的思想，越南正以坚定的战略定力迈入民族奋发图强的新纪元。
来自11个国家的120名代表出席在岘港举行的第13届东盟职业安全健康网络论坛
7月7日上午，第13届东盟职业安全健康网络论坛在岘港开幕，主题为“加强东盟职业安全健康管理数字化转型，面向东盟愿景2045”。约120名代表出席，来自东盟11国、东盟秘书处、中国、日本、国际劳工组织等。内务部副部长高辉表示，东盟拥有超3.5亿劳动者，数字化转型带来个人数据保护、AI应用伦理、平台劳动者权利保障等新挑战。越南正推进建设国家职业安全健康数据库、在线工伤报告门户。
越法加强公共政策制定工作经验交流
通过此次工作会谈，越南代表团有机会参考法国政策咨询机制的相关经验，特别是在凝聚社会智慧，举行不同社会群体之间对话，以及将民众和社会组织的意见纳入政策制定过程等方面的方法。
越南救援队获颁“委内瑞拉英雄”奖章
越通社驻委内瑞拉记者报道，当地时间7月6日上午，受委内瑞拉政府委托，总统卫队司令部中校、越南救援队协调员劳尔·塞拉诺·查孔主持仪式，向越南救援队颁发一等“委内瑞拉英雄”奖章，并向队内成员颁发二等“委内瑞拉英雄”奖章。
☀️越通社早安咖啡（2026.7.7）
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越共中央总书记、国家主席苏林接受各国新任驻越大使递交国书
越共中央总书记、国家主席苏林7月6日在主席府分别接受了前来履新的葡萄牙、伊朗、蒙古国、美国、缅甸等国新任驻越特命全权大使递交的国书。
越南公安部长梁三光会见日本大和控股集团董事长长尾丰
7月6日下午，越共中央政治局委员、公安部长梁三光在河内会见了来访的日本大和控股集团（Yamato Holdings）董事长长尾丰（Nagao Yutaka）。
越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动
7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。