☀️越通社早安咖啡（2026.7.8）

秘鲁当选总统藤森庆子。图自新华社/越通社

越通社河内——·值此藤森庆子（Keiko Fujimori）女士当选秘鲁共和国总统（2026—2031年任期）之际，2026年7月7日，越共中央总书记、国家主席苏林向秘鲁当选总统致贺电。全文



·6月17日及7月6日至7日，在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士清的主持下，越共中央检查委员会在河内召开第八次会议，审议并就以下内容作出结论。全文



·7月7日，越南驻阿根廷大使馆与阿根廷-越南文化研究院（ICAV）隆重举行追悼会，缅怀ICAV创始人和主席波尔迪·索萨·施密特（Poldi Sosa Schmidt），以感谢她为培育越南与阿根廷人民团结友好关系所作出的贡献。



·数十年来，世界上无数民族和国际友人始终与越南在争取民族独立、实现国家统一以及推进国家发展的历程中并肩同行。然而，在阿根廷，有一位受到历代越南外交官、记者和朋友的特别尊敬：波尔迪·索萨·施密特。



·越南海警7月7日在岘港市举行第一届越南海警与菲律宾海岸警卫队青年军官交流活动开幕式。全文



越南工贸部副部长阮生日新率领越南谈判代表团出席在冰岛举行的欧洲自由贸易联盟部长级会议。图自多边贸易政策司

·历经十余年谈判，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）结束了自由贸易协定的谈判进程，其被视为越南实现市场多样化战略的重要新进展。越南工贸部副部长阮生日新在接受媒体采访时强调，该协定将为越南与EFTA之间的经贸关系迈入新发展阶段奠定基础，同时为出口、投资以及朝着可持续发展方向转变增长模式拓展新空间。全文



·自2026年7月1日起，胡志明市在134条公交线路推行免费乘车政策。该政策得到广大民众的积极响应，公交客流量比去年同期增长超30%，并继续呈现增长势头。



·河内市公安局安全调查局已做出刑事起诉决定，并对阮成南和陈越英下达临时拘留令，根据《刑法》第117条规定对其涉嫌“制造、存储、散布或宣传意图反对越南社会主义共和国的信息、资料和物品罪”的行为进行调查。全文



·韩国政府将越南选为将物流、分销和韩国食品供应链网络扩展到东盟成员国的中心。



·据胡志明市人民委员会消息，预计7月9日，胡志明市将公布数字环境投资促进平台的测试版本，旨在向国家管理机构、企业、投资者、企业协会和国际组织介绍该市的数据系统、辅助工具及服务于投资促进活动的各项功能。



·7月7日，亚洲开发银行（ADB）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）正式签署了一项价值1亿美元的贷款协议。该笔资金旨在为越南中小微型企业（MSME）扩大融资渠道，并对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。



·越通社驻巴黎记者报道，法国人口学家评估称，越南是亚洲人口转型成功的国家之一。目前越南人口规模已突破1亿大关，人均预期寿命日益延长，且生育率保持在相对均衡的水平。这是越南在未来几十年继续发挥人力资源优势、促进经济社会发展的关键基石。



2026年越南咖啡挑战赛创下历届以来的最大规模纪录，共收到来自全国7个咖啡原料产区、81家单位的182个参赛样品。图自越通社

·继2026年越南咖啡挑战赛（Vietnam Amazing Cup 2026）成功举行后，邦美蜀咖啡协会与上海麦吉信息科技有限公司在中国联合举办了2026年“越南咖啡挑战赛中国路演”（Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026）系列活动。



·为了迎来第79个伤残军人与烈士纪念日，由岘港市委常务副书记阮廷永率领的岘港市委工作组，走访了雄山边境乡，并慰问了当地少数民族政策优抚家庭，并向他们赠送了礼品。雄山乡是与邻国老挝塞公省卡楞县（Kà Lừm）接壤的边境乡。



河内旅游部门领导前来机场迎接首都2026年第500万名国际游客。图自越通社

·河内市旅游局7月7日在内排国际机场T2航站楼国际到达大厅举行了2026年到访首都的第500万名国际游客的欢迎仪式。该名游客为玛丽亚·德尔·马尔·皮尼亚斯·皮尼亚斯（Piñas Piñas Maria Del Mar）女士，西班牙籍，是由19名西班牙游客组成，并开启为期16天越南游的旅行团团长。全文（完）