《越南与欧洲自由贸易联盟自贸协定》：从谈判成果到企业实现突破的机遇

越通社河内——历经十余年谈判，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）结束了自由贸易协定的谈判进程，其被视为越南实现市场多样化战略的重要新进展。越南工贸部副部长阮生日新在接受媒体采访时强调，该协定将为越南与EFTA之间的经贸关系迈入新发展阶段奠定基础，同时为出口、投资以及朝着可持续发展方向转变增长模式拓展新空间。



阮生日新表示，在全球经济面临地缘政治紧张、气候变化、供应链中断以及贸易壁垒上升等众多不确定因素背景下，《越南与EFTA自由贸易协定》的完成具有特殊意义。



在此背景下，双方完成谈判不仅意味着历时十余年的谈判进程画上句号，更体现了越南与EFTA各国对开放、自由、透明、以规则为基础的国际贸易体系做出的坚定承诺。这一成果再次表明，对话、合作与经济对接仍是促进增长、创造就业和提升民众福祉的最有效路径。



该协定还连接了两个具有高度互补性的经济群体。EFTA国家在科技、创新、金融、清洁能源及可持续发展等领域具有领先优势，而越南是亚洲最具活力的经济体之一，正不断巩固其作为区域生产、贸易与投资中心的地位。



更为重要的是，该协定将为越南与EFTA之间的经济关系进入新发展阶段奠定基础，营造稳定、透明、可预期的营商环境，从而进一步促进双方之间的贸易、投资、技术与知识流动。



EFTA是对质量、环境、可持续发展及创新标准要求极高的经济体群体。阮生日新指出，该协定将为越南企业界带来诸多切实机遇。首先，该协定有助于实现出口市场多样化，为越南商品更加便利地进入冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士等购买力强、质量要求高的市场提供便利条件。 此外，该协定还被期待吸引来自EFTA国家的高质量投资资金，投向高科技、加工制造业、清洁能源、绿色转型、创新以及人力资源开发等越南优先发展的领域。这不仅是资金来源，更是越南获取先进技术、管理经验和可持续发展模式的重要契机。对于越南企业而言，与EFTA伙伴合作将有助于提升竞争力，逐步满足更高国际标准，从而更深入地参与全球价值链。



越南工贸部副部长阮生日新率领越南谈判代表团出席在冰岛举行的欧洲自由贸易联盟部长级会议。图自多边贸易政策司

与此同时，凭借逾1亿人口的市场规模、位于亚太地区的战略位置以及已签署的17项自由贸易协定网络，越南也希望成为EFTA的可靠合作伙伴，并成为EFTA企业拓展东盟及区域市场的重要桥梁，为双方企业加强投资、生产与经营的合作开辟机会。



为帮助企业尽早有效利用该自贸协定，阮生日新表示，今后，越南工贸部将继续与有关部委、地方以及EFTA国家密切配合，完成法律审查工作，为该协定的签署与实施进程做好准备。同时，工贸部将向企业界宣传该协定的内容，开展有关原产地规则、技术规定、质量标准、环境及可持续发展等内容的培训活动，并编制通俗易懂的指导资料，帮助企业迅速掌握并有效利用协定的优惠。



越南政府承诺继续推进体制改革，改善投资营商环境，全面、认真履行已达成的国际承诺，为越南和EFTA企业界充分利用协定带来的机遇创造最有利条件。（完）