《越南与欧洲自由贸易联盟自贸协定》：从谈判成果到企业实现突破的机遇

越通社河内——历经十余年谈判，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）结束了自由贸易协定的谈判进程，其被视为越南实现市场多样化战略的重要新进展。越南工贸部副部长阮生日新在接受媒体采访时强调，该协定将为越南与EFTA之间的经贸关系迈入新发展阶段奠定基础，同时为出口、投资以及朝着可持续发展方向转变增长模式拓展新空间。
阮生日新表示，在全球经济面临地缘政治紧张、气候变化、供应链中断以及贸易壁垒上升等众多不确定因素背景下，《越南与EFTA自由贸易协定》的完成具有特殊意义。
在此背景下，双方完成谈判不仅意味着历时十余年的谈判进程画上句号，更体现了越南与EFTA各国对开放、自由、透明、以规则为基础的国际贸易体系做出的坚定承诺。这一成果再次表明，对话、合作与经济对接仍是促进增长、创造就业和提升民众福祉的最有效路径。
该协定还连接了两个具有高度互补性的经济群体。EFTA国家在科技、创新、金融、清洁能源及可持续发展等领域具有领先优势，而越南是亚洲最具活力的经济体之一，正不断巩固其作为区域生产、贸易与投资中心的地位。
更为重要的是，该协定将为越南与EFTA之间的经济关系进入新发展阶段奠定基础，营造稳定、透明、可预期的营商环境，从而进一步促进双方之间的贸易、投资、技术与知识流动。
EFTA是对质量、环境、可持续发展及创新标准要求极高的经济体群体。阮生日新指出，该协定将为越南企业界带来诸多切实机遇。首先，该协定有助于实现出口市场多样化，为越南商品更加便利地进入冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士等购买力强、质量要求高的市场提供便利条件。 此外，该协定还被期待吸引来自EFTA国家的高质量投资资金，投向高科技、加工制造业、清洁能源、绿色转型、创新以及人力资源开发等越南优先发展的领域。这不仅是资金来源，更是越南获取先进技术、管理经验和可持续发展模式的重要契机。对于越南企业而言，与EFTA伙伴合作将有助于提升竞争力，逐步满足更高国际标准，从而更深入地参与全球价值链。
与此同时，凭借逾1亿人口的市场规模、位于亚太地区的战略位置以及已签署的17项自由贸易协定网络，越南也希望成为EFTA的可靠合作伙伴，并成为EFTA企业拓展东盟及区域市场的重要桥梁，为双方企业加强投资、生产与经营的合作开辟机会。
为帮助企业尽早有效利用该自贸协定，阮生日新表示，今后，越南工贸部将继续与有关部委、地方以及EFTA国家密切配合，完成法律审查工作，为该协定的签署与实施进程做好准备。同时，工贸部将向企业界宣传该协定的内容，开展有关原产地规则、技术规定、质量标准、环境及可持续发展等内容的培训活动，并编制通俗易懂的指导资料，帮助企业迅速掌握并有效利用协定的优惠。
越南政府承诺继续推进体制改革，改善投资营商环境，全面、认真履行已达成的国际承诺，为越南和EFTA企业界充分利用协定带来的机遇创造最有利条件。（完）
越南与欧洲自由贸易联盟之间的自由贸易协定谈判正式结束
据越南工贸部7月2日下午消息，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国已正式结束自由贸易协定谈判。