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越南国会常务委员会第四次会议开幕

越南国会常务委员会第四次会议8日上午在国会大厦举行。国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。

越南国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。图自越通社
越南国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。图自越通社

越通社河内——越南国会常务委员会第四次会议8日上午在国会大厦举行。国会主席陈青敏主持会议并致开幕词。

国会主席陈青敏明确指出，在此次会议上，国会常务委员会将对非常重要的内容提出意见，为预计于2026年8月初开幕的第十五届国会第一次特别会议做准备；同时也将为年底举行的第二次会议以及其他若干重要内容准备相关内容。

国会主席强调：“第十六届国会第一次特别会议，体现党、国会和政府在及时将越共中央的主张和结论法制化，立即处理刻不容缓的紧迫性问题，攻坚克难，同时减轻年底定期会议压力方面极高的政治决心。”

关于会议议程，国会主席表示，截至目前，国会常务委员会将审议预计提交第一次特别会议的24项法律草案和决议案；提交至第二次会议的2项法律草案；根据2026年立法计划审议并表决通过国会常务委员会的10项法令及决议案；并依职权对其他3项内容提出意见。

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会议现场。图自越通社

此外，政府刚刚致函提请补充《住房法》（修订草案）和《房地产经营法》（修订草案），以期在第一次特别会议上按照简化程序和手续提请国会表决通过。国会主席要求国会秘书长兼国会办公厅主任、相关委员会以及分管相关领域的国会副主席进行仔细审查，评估这两项法律草案是否具备纳入特别会议议程的充分条件。

据国会主席介绍，本次会议预计将持续6天，第一阶段于7月8日和7月9日上午进行，审议8项内容；第二阶段将于7月14日至17日进行，审议25项内容。此外，在中央提出主张后，还将安排7月28日一天来审议2项内容。

面对庞大的工作量，国会主席要求各机关集中紧抓纪律规矩，紧跟会议议程；绝不允许因主观原因导致进度滞后、申请推迟、申请撤回内容或在国会常务委员会提出意见的临近节点才提交档案。国会主席要求必须确保在7月份内，国会常务委员会完成第一次特别会议议程的全部内容。

国会主席强调，本次会议的工作量非常大，涉及许多难点内容且影响范围广泛，因此要求各呈递机关作简明扼要的报告，直奔需要征求意见的问题。国会常务委员会各位委员需认真研究资料，集中对重大问题和仍存在分歧的内容发表意见，以便国会常务委员会就每个问题出具明确的结论，为完善呈递国会的档案创造便利条件。（完）

越通社
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越南—新纪元

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