国会常务委员会第四次会议：完善将已满12周岁至不满18周岁人员送往强制戒毒所的法律程序

越通社河内——在国会常务委员会第四次会议上，7月8日上午，国会常务委员会以100%在场代表赞成，表决通过了《人民法院审议、决定将已满12周岁至不满18周岁吸毒成瘾人员送往强制戒毒所的程序和手续法令》草案（全面修订）。



最高人民法院院长阮文广阐述呈文时明确指出，在替代第01/2022/UBTVQH15号法令的基础上制定该法令，旨在确保与2025年《禁毒法》的规定保持同步和统一，同时克服实践中的困难和不足，这是十分必要的。



在会上发言时，民愿与监督委员会主任黎氏娥建议最高人民法院作进一步审查，以确保法令草案与《禁毒法》及若干相关法律保持统一。



关于审议决定采取行政处理措施的会议以及审议解决申诉、建议、抗诉的会议，法令草案规定，审议决定送往强制戒毒所的会议应以友好的方式举行，确保被提请人的合法权益。



在会上发表意见时，国会主席陈青敏建议，该法的颁布必须确保完善法律程序和行政手续，缩短建档时间。从过去的实际情况来看，将人员送往强制戒毒所的手续有时仍较为繁琐，需要经过诸如认定成瘾状态、档案审核、法院做出决定等多个步骤。因此，各机关需要紧密配合，避免在处理档案过程中出现重叠或信息断档。



国会主席要求创新方式，提高戒毒质量；升级基础设施和人力资源，以减轻戒毒所的负荷。国会主席指出，目前的集中戒毒所正处于超负荷状态，导致在学员管理与分类、专业队伍培训等方面面临困难。因此，需要加强心理学、医疗等领域的深层次专业队伍建设，以减轻压力并提高治疗效果。



国会主席还要求推进后期戒毒及重新融入社区阶段的工作；通过数字化转型加强管理；充分发挥家庭和社区自愿戒毒的作用。（完）





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