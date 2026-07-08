赴委内瑞拉抗震救灾堪称“最艰难与最危险”行动

越通社委内瑞拉——参加委内瑞拉震后搜救工作，被评为越南历次跨境人道主义援助与灾难救援行动中“最艰难与最危险”的一次。



在此之前，越南国防部总参谋部救援救灾局副局长范文巳少将曾率团参加土耳其（2023年）和缅甸（2025年）的抗震救灾工作。在委内瑞拉双重地震受灾最严重的拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区救援现场，范文巳少将表示，各国的实地条件各不相同，土耳其气候寒冷，而缅甸和委内瑞拉则酷热难耐。恶劣的现实条件使救援队在执行任务中积累了不少经验。最关键的依然是做好心理准备，视遇难者如亲人，只有这样才能在直接影响身体健康的恶劣环境下坚守岗位并完成任务。



连日来，越南救援队分秒必争，尽最大努力搜寻更多遇难者，为那些苦苦等待消息的家属带来一丝慰藉，同时以此抚平委内瑞拉人民和国家的创伤。

越南队参加委内瑞拉震后搜救工作。图自越通社



范文巳少将研判，由于高层建筑倒塌数量多、气候恶劣且余震不断，相比于此前在土耳其和缅甸的行动，此次救援‘“最为艰难和危险”。



范文巳少将强调：“在越方救援队进行搜寻的所有现场点位中，此前的国际救援队都曾到过，但他们都觉得搜救难度极大，难以执行。然而，凭着履行国际义务的责任担当，特别是越南人民对委内瑞拉人民的深厚情谊，我方救援队不畏艰险，勇往直前。”



越南公安部消防与搜救局副局长、越南救援工作组副组长范雄阳大校补充说，除了困难与危险外，越南队在参加委内瑞拉地震救援过程中也具备诸多有利因素，如全体干部战士的责任精神、多次赴海外执行人道主义援助与灾害救援任务的丰富经验、军队与公安力量的紧密协同配合以及委内瑞拉方面的积极协助与支持。（完）