经济

韩国将越南选为推动K-Food供应链扩展至东盟的枢纽

目前，越南已成为韩国农水产品及食品第四大出口市场。随着韩流持续扩散，越南市场对韩国食品的需求不断增长，使越南成为韩国推进对东盟出口扩展计划中的战略市场。

韩国超市。图自Yonhap/越通社
韩国超市。图自Yonhap/越通社

越通社河内——韩国政府将越南选为将物流、分销和韩国食品供应链网络扩展到东盟成员国的中心。

韩国农林畜产食品部于7月7日在河内举行的2026年东盟K-Food博览会（7月2日至3日）结束后公布上述信息。目前，越南已成为韩国农水产品及食品第四大出口市场。随着韩流持续扩散，越南市场对韩国食品的需求不断增长，使越南成为韩国推进对东盟出口扩展计划中的战略市场。

为提升竞争力，韩国将大力推进在越南的物流体系现代化进程。特别是，位于河内的综合物流中心今年6月已投入运营。

此外，韩国政府还将扩大“V-Express”出口全流程支持计划，并结合物流与营销支持计划，以降低进口及运输成本，同时加强在越南市场的线上和线下推广活动。

韩国新战略的另一重点是由企业对消费者（B2C）模式向企业对企业（B2B）模式扩展。根据韩国农林畜产食品部的调查，越南对预制食品、方便食品、韩式酱料以及街头食品原料的需求正在快速增长。因此，韩国将促进向越南提供食品原料及各类酱料。

特别是，韩国农林畜产食品部已与在越南运营150多家门店的韩国连锁超市K-Mart就该企业物流和分销基础设施的开发计划进行讨论，将K-Food供应链由越南拓展至柬埔寨和老挝等周边市场。

在2026年东盟K-Food博览会期间，45家韩国农水产品及食品出口企业与107家东盟进口商代表会面，并签署了46份谅解备忘录，总金额约为2100万美元。

韩国农林畜产食品部食品产业政策司司长郑京锡（Jeong Gyeong-seok）强调，越南是韩国扩大新鲜农产品及食品原料出口的战略据点。他表示，韩国将继续通过河内物流中心扩大在越南乃至东盟的K-Mart分销网络。（完）

越通社
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