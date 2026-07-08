经济

亚行与HDBank携手合作 为中小企业拓宽融资渠道

7月7日，亚洲开发银行（ADB）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）正式签署了一项价值1亿美元的贷款协议。该笔资金旨在为越南微型及中小企业（MSME）扩大融资渠道，并对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。

亚行与HDBank携手合作 对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。图自越通社
亚行与HDBank携手合作 对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。图自越通社

越通社河内——7月7日，亚洲开发银行（ADB）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）正式签署了一项价值1亿美元的贷款协议。该笔资金旨在为越南微型及中小企业（MSME）扩大融资渠道，并对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。

除了1亿美元的直接贷款外，亚洲开发银行（ADB）还作为牵头安排行，与新加坡渣打银行共同担任联合协调行，成功筹集了来自29家商业银行的6.21亿美元资金并注入HDBank。这一成果不仅助力HDBank更深层次地融入国际资本市场，也再次彰显了亚行在动员私营部门资金以构建亚太地区普惠金融体系方面的重要作用。

根据协议，该笔资金将由HDBank用于发放中长期贷款。其中，来自亚行的资金将有至少40%直接投放给女性主导的中小企业。

亚洲开发银行（ADB）驻越南首席代表尚塔努·查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）在签约仪式上强调，提高中小企业，特别是女性主导企业的融资可得性，是确保越南经济实现可持续和包容性增长的核心要素。他认为，亚行与HDBank的合作将引导资金精准流向那些资金短缺的企业，从而为他们更深入地参与各项经济机遇创造便利条件。



HDBank总经理阮友邓表示，亚行的携手与支持将帮助该行进一步扩大中小企业的融资渠道，同时践行支持女性主导企业的承诺。他也强调，此次合作再次肯定了HDBank在推动包容性增长和可持续金融方面的一贯发展方向。

微型及中小企业（MSME）目前被视为越南经济的“脊梁”，占全越注册企业总数的97%以上，提供了约36%的就业岗位，并贡献了国内生产总值（GDP）的40%。然而，由于缺乏抵押资产、信用记录有限以及规模小散，这一企业群体，特别是女性主导的企业在向银行贷款时仍面临诸多壁垒。

为助力解决这一难题，除了提供金融贷款外，亚行还将提供一项技术援助方案，旨在提升HDBank在设计量身定制的金融产品、推动普惠金融发展等方面的能力，从而为全国中小企业群体的可持续发展注入强劲动力。（完）

越通社
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