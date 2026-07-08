经济

完善创新生态体系 强化多方协同联动

目前，越南大多数科技企业规模偏小、资源有限，在科研与创新活动中仍面临诸多困难。专家建议，应进一步完善创新生态体系，强化政府、科研机构与企业之间的协同联动，为科技企业发展注入新动力。

在北江越韩技术高等专科学校举办的“三星创新校园”项目高科技实践课。图自越通社
在北江越韩技术高等专科学校举办的“三星创新校园”项目高科技实践课。图自越通社

越通社河内——目前，越南大多数科技企业规模偏小、资源有限，在科研与创新活动中仍面临诸多困难。专家建议，应进一步完善创新生态体系，强化政府、科研机构与企业之间的协同联动，为科技企业发展注入新动力。

据越南科技部创新局统计，全国现有近4000家初创企业及从事科技和创新领域的企业，相关高素质人才超过3万人。2025年，科技企业运营状况良好，预计全年营业收入超过19.6万亿越盾，其中私营企业占比高达98.5%。



越南科技部表示，近年来持续完善科技创新领域的法律框架和政策体系。具体措施包括：向政府提交并推动颁布《第268/2025/NĐ-CP号议定》，细化《科学、技术与创新法》相关条款，将创新型初创企业的认定标准纳入法制化管理；推动出台《第264/2025/NĐ-CP号议定》，建立风险投资基金机制，拓宽创新创业融资渠道；颁布《第271/2025/NĐ-CP号议定》，为河内各科研院所和高校设立科技成果转化企业（Spin-off企业）提供制度支撑。

与此同时，《第133/2025/NĐ-CP号议定》进一步深化分级授权改革，将高新技术企业认定权限全面下放至省级人民委员会。国家创新体系发展战略通过《2025年创新行动计划及2030年发展方向》得到具体落实，重点地区的地方创新中心网络建设也在加速推进。科技市场建设取得积极进展，国家科技交易平台已正式投入运营，并与全国19个地方科技交易平台实现数据互联互通。

不过，专家也指出，虽然越南科技企业数量可观，但真正具备较大规模和较强竞争力的企业仍属少数。

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Automech机械解决方案与设备股份公司为机械制造行业开发的机器人产品。图片来源：越通社



越南科技企业协会主席黄德草表示，协会会员企业已创造数百项创新成果，为企业和社会带来显著效益，其中部分企业年营业收入达数万亿越盾，充分展现出科技企业的巨大发展潜力与经济贡献。然而，受制于技术、资金、人才、市场资源及同业竞争等因素，企业实现突破性发展的机会仍然有限。

与此同时，当前大多数科研成果仍停留在实验室阶段，而企业迫切需要的是经过验证、能够快速实现产业化和商业化的成熟技术。由于专业技术转移服务机构相对匮乏，科研机构与企业之间的对接仍不顺畅，科技初创企业在获取新技术过程中需承担较高的时间成本、资金成本和市场风险。

不少专家建议，应加快培育专业化的技术转移服务机构，更高效地连接科研院所、高校与企业。同时，应建立企业获取先进技术的支持机制，打造数字化技术交易平台，并设立技术转移风险补偿基金，以降低企业研发成本，分担技术完善及成果产业化过程中的风险。

越共中央政策与战略委员会政策与战略研究院代理院长邓德英认为，要破解科技企业的发展瓶颈，应进一步加强政府管理部门、科研院所、高校与企业之间的协同合作，推动科研成果向现实生产力转化。此外，还应建立更为完善的支持机制，鼓励企业加大研发投入，帮助企业获得优惠融资、先进技术和高端人才等关键资源。（完）

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越通社
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