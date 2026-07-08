助力越南精品咖啡征服中国市场

越通社河内——继2026年越南咖啡挑战赛（Vietnam Amazing Cup 2026）成功举行后，邦美蜀咖啡协会与上海麦吉信息科技有限公司在中国联合举办了2026年“越南咖啡挑战赛中国路演”（Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026）系列活动，将荣获阿拉比卡（Arabica）前10名和罗布斯塔（Robusta）前10名的产品推向国际市场。



邦美蜀咖啡协会主席郑德明表示，这是一项重要的贸易促进活动，旨在宣传越南精品咖啡，加强贸易对接，并扩大在中国市场上的合作与出口机遇。



2026年7月，在中国上海市举行了一项试点项目，旨在向专业咖啡群体介绍越南精品咖啡，评估市场关注度，并为后续的贸易促进活动奠定基础。



扩大规模的贸易促进活动将于2026年8月在中国广州市举行。届时，邦美蜀咖啡协会、各企业、专家以及荣获2026年越南咖啡挑战赛阿拉比卡前10名和罗布斯塔前10名的各单位将亲临现场参加，以期加强贸易对接并扩大出口市场。



企业对接会（B2B）将在中国广州市举行，为越南企业创造与中国进口商、烘焙商、咖啡连锁店、分销商以及咖啡行业组织进行面对面洽谈的良机。



在广州市举办的活动还旨在推动合作谅解备忘录（MOU）的签署，扩大出口机遇并加强贸易合作，让越南精品咖啡更深层次地走向中国市场。



邦美蜀咖啡协会主席郑德明分享道，尽管目前协会的运作面临诸多困难，特别是缺乏活动经费，但通过该项目，邦美蜀咖啡协会期望能为提升“越南咖啡挑战赛”（Vietnam Amazing Cup）的形象和地位做出贡献，让越南高品质的精品咖啡产品走进中国市场；同时，建立国际合作伙伴网络，为越南咖啡行业扩大合作与实现可持续发展创造机遇。



2026年“越南咖啡挑战赛中国路演”不仅是一场推广活动，还是将越南精品咖啡的价值在国际市场上发扬光大的桥梁。（完）

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