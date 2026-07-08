经济

为两位数增长目标注入新动能

要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。只有切实减少企业行政审批时间，保障土地和融资获取更加公平透明，营造更为稳定、可预期的营商环境，各项改革举措才能真正转化为投资项目、产品产出、就业岗位和生产率提升。

西贡港（VIMC）货物装卸作业繁忙有序。图自越通社
西贡港（VIMC）货物装卸作业繁忙有序。图自越通社

越通社河内——要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。只有切实减少企业行政审批时间，保障土地和融资获取更加公平透明，营造更为稳定、可预期的营商环境，各项改革举措才能真正转化为投资项目、产品产出、就业岗位和生产率提升。

因此，打通体制机制中的堵点难点，被视作实现国家两位数增长目标、激发企业发展新动能的最快路径。

完善制度，为企业发展铺路

从投资构想到项目投产，企业往往需要经历涉及规划、土地、环境、建设、消防等多个领域的审批环节。

据越南工商联合会（VCCI）汇总的企业反映，仅在需要公开招标的项目中，投资者遴选程序就可能持续数年之久。企业须向不同部门重复提交相同材料，同一信息也需在各级反复申报。不少项目并非缺少资金或投资者，而是由于缺乏高效的协调机制和明确的责任主体，导致推进缓慢、长期滞后。

2026—2030年实现年均10%以上增长，对资源配置和利用方式提出了更高要求。近年来，越共中央和国家层面出台了一系列政策措施，着力破除制度障碍，拓展企业发展空间。

特别是实施一年多的越共中央政治局《关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议》，进一步确立了私营经济的重要地位，增强了企业和企业家的信心，激发了敢闯敢试、敢于投资、敢于创新的发展活力。

今年4月底至5月，越南政府连续出台11项决议，聚焦行政审批改革、权力下放和营商环境优化，持续削减行政程序和经营条件，为企业生产经营创造更加便利的环境。

与此同时，各部委陆续推出配套文件。目前，全国已有321项行政审批事项由中央下放地方办理；697项行政审批和1754项经营条件被取消；704项行政程序得到简化。

行政审批办理时间累计缩减53%，相当于减少51247个工作日（原总办理时间为96675天）；企业合规成本较2024年下降54.6%，预计每年可为全社会节约约23万亿越盾。



越南工商联合会主席胡士雄表示，政府近期持续推进的改革释放出明确信号——行政体系正朝着以企业为中心的方向重新设计，企业不仅是管理对象，更是推动国家发展的合作伙伴。

更重要的是，本轮改革不仅停留在减少几项证明材料或缩短部分审批流程，更在于推动监管方式转型：由“事前审批”逐步转向“事后监管”，由以审批许可为主转向更加公开透明、以信息公开、风险管理和责任追究为基础的新型治理模式。

然而，改革成效最终仍需以企业的实际感受来衡量。

越南财政部统计局数据显示，2026年上半年，全国新设及恢复经营企业近17万家，同比增长11.2%；与此同时，退出市场的企业超过15.1万家，同比增长18.8%。这一数据表明，部分企业抵御风险和持续发展的能力仍然较弱。

此外，融资和土地获取依然是企业发展的两大瓶颈。

越南工商联合会一项调查显示：56.3%的企业认为，与国有企业相比，民营企业融资利率更高、贷款条件更严；45%的企业认为贷款手续仍然繁琐；74%的企业曾因土地行政审批问题而不得不推迟甚至取消经营计划。

拓展企业发展空间

越南财政部经济财政战略与政策研究院营商环境与竞争力研究部主任阮明草博士认为，应将企业——特别是私营经济——真正视为新增长战略的核心动力，这体现了越南发展理念的重要转变。

在坚持国有经济发挥主导作用的同时，应为私营经济成长壮大创造更加有利的条件，使其成为推动创新、激发活力、实现高质量增长的重要力量。

北宁省工业制造协会主席、Hanel PT新一代科技股份公司董事长陈秋庄表示，高增长必须建立在越南企业自身竞争力持续提升的基础之上，因此应进一步加强本土企业与外商直接投资（FDI）企业之间的实质性合作。

真正重要的，不只是项目数量和投资规模，而是为越南企业创造更多机会，使其深度融入全球产业链和供应链，提高本地化率，把更多附加值留在国内。

为此，企业自身也必须持续加大对现代化管理、人才培养、技术升级、产品质量和交付能力的投入，并逐步向研发设计、知识产权、品牌建设等高附加值环节迈进。

可以看到，实现两位数经济增长，不可能仅依赖公共投资、信贷扩张或外部资本。决定性基础在于建立稳定、透明、可预期的政策环境，切实保障财产权、经营自主权和公平竞争，让企业能够准确测算成本、评估风险，并满怀信心地扩大投资。( 完)

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胡志明市瞄准两位数增长培育经济增长新动能

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越通社
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