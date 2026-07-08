促进构建绿色循环旅游发展模式

越通社河内——循环旅游不仅仅着眼于减少对环境的负面影响。这一新趋势要求旅游业迈向再生旅游，使游客的每一次旅程都能产生积极影响，为修复自然资源、保护文化遗产、提升社区韧性以及实现全球净零排放目标作出贡献。



社区发挥着至关重要的作用



循环旅游的全面发展路径可概括为三大支柱协同联动的发展模式。首先，循环基础设施和循环设计是基础，有助于减轻对自然资源和生态环境的直接压力。第二个支柱是商业模式，通过创造经济效益和实际收益，为企业主动推进绿色转型提供动力。



第三个也是最重要的支柱，是社区和地方价值链的参与。社区和地方价值链的参与发挥着核心作用，有助于保障包容性发展、提升社区韧性，并为当地居民创造可持续生计。



因此，在发展绿色循环旅游过程中，绿色基础设施投资只有与具有财务可行性的商业模式相结合，并坚持以当地社区为中心，才能真正发挥作用。



越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，对越南而言，旅游不仅是吸引游客的重要产业，更是促进当地社区发展、保护文化遗产、改善当地居民生计、增进不同文化之间相互理解的重要载体。



阮氏花梅指出，社区是可持续旅游发展的重要支柱之一，对推动绿色循环旅游发展具有重要意义。当地社区不应只是旅游发展的被动受益者，而应成为旅游发展的参与主体和主导力量。



为此，越南已统筹实施一系列支持政策，涵盖基础设施建设、职业技能培训、创业扶持以及赋予社区参与旅游目的地管理的权利，为当地居民积极参与旅游发展创造有利条件。

想方设法发展绿色循环旅游模式



越南国家旅游局表示，为实现2050年净零排放目标，循环旅游发展模式应围绕四大重点举措加以推进。



首先，应在具备优势条件的地区开展循环旅游试点，如生态旅游、海岛旅游、农业旅游等。这些旅游目的地应严格达到无塑料废弃物、低碳排放和水资源循环利用等标准。



其次，循环旅游发展模式应优先采用当地农产品、有机食品和“一乡一品”（OCOP）产品。同时，鼓励住宿经营者与农民及传统手工艺村建立直接合作机制，最大限度地将旅游经济收益留在当地社区。



此外，各旅游目的地应统筹推进垃圾源头分类体系建设，利用有机废弃物生产堆肥，推动处理后再生水循环利用，并建设和运行太阳能、生物质能等智能能源管理系统。



最后，建立循环发展创新国家数据库，将成功模式纳入国家绿色旅游规划和绿色旅游评价标准体系，并配套实施绿色信贷优惠政策，为企业提供支持。



在推进四大重点举措的同时，旅游业还应从规划阶段起建设融合绿色解决方案的基础设施体系。同时，应通过直观展示碳足迹或节约资源量等信息，提高信息透明度。



如果游客能够亲身参与资源回收利用、植树造林或珊瑚礁修复等活动，旅游体验将变得更加丰富而有意义。届时，游客的每一个小小举动都将为生态环境和当地社区创造价值，并成为旅程中一段难忘的体验。



此外，为进一步提升旅游体验质量，旅游业可推动由“消费型旅游”向“价值创造型旅游”转变，使循环经济成为兼具人文关怀和社会责任的社会风尚。由此，越南旅游将对国内外游客更具吸引力。（完）