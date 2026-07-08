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在数字时代激活文化遗产资源

当具备数据与资源后，关键在于将其转化为具有现实生命力的产品。一旦这一价值链得以完善，文化遗产将真正走出存储空间，成为文化产业与创意经济的重要产品，在数字时代中可持续发挥其价值。

话剧《升龙之都》采用3D投影技术和数字体验空间。图自越通社
话剧《升龙之都》采用3D投影技术和数字体验空间。图自越通社

越通社河内——数字革命在人工智能、虚拟现实、增强现实等技术快速发展的推动下，不仅有助于保护与维持文化遗产，还开启新的路径，将遗产转化为具有经济社会价值的数字资源。这也是文化遗产逐步突破时间与空间的限制，更加贴近公众并可持续发挥遗产价值。

近日，由胡志明市市文化体育局、越南文化遗产保护基金会以及TikTok（越南）联合开展名为“触碰遗产——城市记忆”的大型直播活动在胡志明市正式启动。

当科技与遗产同行

自6月至7月，关注“越南遗产”TikTok频道直播的观众能跟随内容创作者探索胡志明市多处遗产、建筑与文化空间以及特色美食，如独立宫、滨城市场、地铁站、美术博物馆、圣母大教堂、中央邮局、胡志明市大剧院、海上懒翁街等。

有趣的是通过这一方式，文化遗产的展示不再枯燥，而是以生动形式呈现，并融入引人入胜的故事和富有情感的体验。

仅前两场直播的互动次数超百万次。许多观众表示，在直播中重温承载记忆的遗产空间令人感动；也有不少人希望亲自前往体验。

近年来，越南不断加强数字技术在文化遗产开发与价值提升中的应用，并取得积极成果。

例如，文庙—国子监“道学精华”夜游线路利用3D投影技术（3D Mapping）与多媒体展示技术，增强科举文化故事的吸引力；越南美术馆推出的iMuseum VFA应用，具备导览与多语言讲解功能。

此外，升龙皇城、顺化古都遗迹群、国家历史博物馆以及各国家档案中心等单位也积极开展线上展览、虚拟现实参观线路、3D展示等，打造出具有吸引力的文化旅游产品。

不可否认，在数字时代中科技正成为连接文化遗产与当代公众的重要桥梁。在这一过程中，文化遗产不断彰显其作为创新资源的价值，推动形成新的价值链。

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游客们通过虚拟现实技术体验韩松洞探险之旅。图自越通社

将遗产转化为发展资源

拥有丰富的物质与非物质文化遗产体系、遍布全国数万处遗迹的越南正握有一座“遗产金矿”。若能有效利用科技力量，这一宝藏将成为文化、旅游、教育及创意产业发展的重要资源。

这一精神也在越共中央政治局第80-NQ/TW号决议中得到强调，其中指出，文化与人的发展是国家快速、可持续发展的重要基础、内生动力、支柱与调节机制。决议提出要对物质与非物质文化遗产进行全面标准化与数字化的任务。《至2030年和远期展望至2045年越南文化产业发展战略》亦提出提升文化遗产数字化比例，构建国家数据库的解决方案，为艺术家、设计师实现创意等提供资源。这些方向表明，遗产领域的数字化转型已成为战略性要求。

尽管近年来已取得一定积极成果，但将遗产价值转化为发展资源的过程中仍存在不少“瓶颈”。

因此，越南文化遗产局局长黎氏秋贤认为，当务之急是建立全国统一的数据体系，制定共同标准，让各地方实现互联互通与数据共享。

胡志明市文化大学潘廷勇硕士表示，应制定符合国际框架的国家遗产数字化标准，同时完善有关数字遗产数据版权的法律机制，为公私合作提供透明的法律框架。此外，应在教育机构中设立数字遗产管理专业，并组织相关培训与能力建设课程，以提升数字化转型实践能力。

当具备数据与资源后，关键在于将其转化为具有现实生命力的产品。一旦这一价值链得以完善，文化遗产将真正走出存储空间，成为文化产业与创意经济的重要产品，在数字时代中可持续发挥其价值。（完）

越通社
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数字化转型

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