不断改善边境地区同胞与政策优抚家庭的生计

越通社岘港市——为了迎来第79个伤残军人与烈士纪念日，由岘港市委常务副书记阮廷永率领的岘港市委工作组，走访了雄山边境乡，并慰问了当地少数民族政策优抚家庭，并向他们赠送了礼品。雄山乡是与邻国老挝塞公省卡楞县（Kà Lừm）接壤的边境乡。

来自该乡旺村的克劳·布劳（Clau BhLao）先生和来自阿班1村（thôn Abanh 1）的布林·利阿（Bling Ría）先生真心感谢党、国家、岘港市以及地方政府在各重大节日以及伤残军人与烈士日之际对少数民族同胞和政策优抚家庭的关心与慰问。雄山边境乡各少数民族同胞生活正在发生着日新月异的变化。

以前，当地居民的生活以游耕游居为主；时至今日，全乡所有村落都有宽敞的道路，并拥有了服务于生活和生产的清洁水源供应系统及国家电网。岘港市的少数民族同胞，特别是雄山边境地区的同胞，永不忘记党和国家的恩情，得益于党和国家的关心，人民才有了今天丰衣足食的生活。

雄山是一个在雨季汛期经常发生山体滑坡的地方，因此，岘港市始终关心当地的长期安置与重新定居工作，以便为同胞创造发展经济社会、改善生活的条件。“边防之春——情暖村民”计划以及各地方、单位的诸多务实举措，已成为连接祖国边疆各个村寨的桥梁，为巩固民族大团结、建设全民边防阵势作出了积极贡献。（完）