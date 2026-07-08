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宣光省推动民族和山区政策落地落实

7月3日上午，由越共中央委员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的国会民族委员会工作代表团与宣光省人民委员会就该省少数民族和山区地区的土地政策法规执行情况以及教育、医疗领域若干特殊机制和政策的落实情况举行工作会谈。

工作会谈现场。图自越通社
工作会谈现场。图自越通社

越通社宣光——7月3日上午，由越共中央委员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的国会民族委员会工作代表团与宣光省人民委员会就该省少数民族和山区地区的土地政策法规执行情况以及教育、医疗领域若干特殊机制和政策的落实情况举行工作会谈。

会上，林文敏要求宣光省继续有效落实对少数民族同胞的土地政策；加快推进土地和森林分配，并与森林保护、发展及可持续生计创造相结合；加强土地管理，同时继续提高教育和医疗质量，有效整合各方资源，推动少数民族地区经济社会发展等。

宣光省人民委员会副主席王玉河表示，宣光省有超过180万人口，共46个民族，其中少数民族同胞占73%以上。全省124个乡中有123个属于少数民族和山区地区，其中87个乡为特困地区。近期，该省同步部署了各项社会保障政策，包括基础设施投资、土地和森林分配、生计扶持及生产发展等。

该省已资助超过2.05万公顷森林的保护承包，保护了2.14万公顷防护林和天然生产林，新造林近3200公顷，到位资金总额超过1450亿越盾。

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越共中央委员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏发表讲话。图自越通社

在教育领域，适龄儿童入学率达99.9%；为政策对象减免学费及提供助学经费超过1920亿越盾。该省还批准了在边境各乡建设17所跨级民族寄宿制学校项目，其中一期6所学校预计于今年8月30日前完工。

与此同时，医疗卫生领域继续得到巩固，形成了从省级到基层的诊疗网络；超过160万人参加医疗保险，100%的政策对象、贫困人口和6岁以下儿童获得免费医疗保险卡。

在取得成绩的同时，该地方仍面临公共土地资源、学校基础设施和教师短缺等方面的困难。

该省建议中央继续完善土地、林业相关机制，增加教师招聘指标，并优先投资于边远地区的教育事业。（完）

宣光省妇女直播带货。图自越通社

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在数字化转型进程中，宣光省妇女正逐步转变思维，积极将技术应用于生产、经营和日常生活。从数字技能培训班到数字平台经营活动，许多会员已掌握技术，为经济发展和推动基层数字化转型作出贡献。

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