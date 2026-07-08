E10生物汽油初显减排与环保成效

越通社河内——自2026年6月1日起在全国范围内推行E10生物汽油一个月后，越南工贸部的初步评估显示，该生物燃料正在逐步实现减少排放和保护环境的目标。



据工贸部称，科学计算表明，每减少使用一升化石汽油，可减少约2.3公斤的二氧化碳（CO₂）排放。在汽油中混入乙醇可提高燃料中的含氧量，使燃烧室内的燃烧更加充分，从而提高燃烧效率并限制尾气中部分污染物的产生。在推行E10汽油前后，河内市和胡志明市的初步环保监测数据显示，部分环境指标呈现下降趋势。



然而，监管机构指出，各时段的监测结果受交通密度、天气条件、风速等诸多因素的影响。因此，为了获得更准确、更客观的科学依据，环境监测网络将在更长时期内持续跟踪，并将范围扩大到全国其他多个省市，以构建可靠的数据库。





除了跟踪环境影响外，职能部门还密切关注消费者的反馈，以便及时接收并转交相关专责单位依法依规进行处理，特别是针对零售点分布以及新燃料对车辆运行性能影响的关切。



值得注意的是，在推行首月，全国E10汽油消费量达到约100万立方米，与此前矿物汽油的消费水平相当。据各企业和分销商的消息，目前市场上尚未收到关于E10汽油影响运行性能或造成车辆发动机损坏的负面反馈。



初步结果表明，在全国范围内推行E10汽油已达到了既定目标。未来一段时间，工贸部将继续密切跟踪这一进程，扩大监测范围，以构建更充分、更客观的环境影响数据库，从而提供准确、客观的信息。（完）



